邱于軒挨罵垃圾議員獲賠20萬 月入32K網友房產險遭查封

吳姓網友在網路留言辱罵國民黨高雄市議員邱于軒「垃圾議員」，雖然刑事部分獲得不起訴，但民事部分邱氣炸求償，法院最後判吳男得賠20萬元確定，事後吳男未給付20萬元，邱于軒發現吳男還提再審，兩人再度對薄公堂，邱聲請強制執行查封吳男名下不動產，吳男火速聲請暫緩，所幸再審還未終結，法院裁定強制執行程序暫停，暫時保住吳男房產。

臉書粉絲頁「打馬悍將粉絲團」2020年5月分享貼文，張貼邱于軒於議會質詢槓上其他市議員片段，許多網友留言批評邱于軒，邱見狀氣得截圖對3名網友提告妨害名譽，事後對2人撤告，只剩留言「沒有民主素養的垃圾議員」的吳姓網友並未撤告。

刑事部分高雄地檢署認為吳男言論是針對具體事實評論，不構成誹謗或公然侮辱，處分不起訴；邱另提民事求償，向吳男求償象徵性的「1元」，同時也要求吳應在聯合報、蘋果日報、中國時報、自由時報的全國版面，以半版篇幅刊登道歉聲明。

高雄地院民庭法官認為吳男留言是為達到貶抑他人為目的，不是合理的「善意發表言論」，考量吳大學畢業，月收3萬2千元，判吳男應賠償邱于軒1元，另對於名譽損失部分，吳應在平面報紙全國版面，刊登道歉聲明。

吳上訴二審後，二審合議庭認為吳男言論只發生在網路，無須在平面媒體道歉，改判在電子報即時新聞區刊登道歉聲明1天，並在個人臉書置頂道歉連續7天。

吳男不服再上訴，因「公開道歉」被宣告違憲，最高法院依據憲法法庭釋憲意旨，針對邱請求的公開道歉部分發回高雄高分院，求償1元則駁回上訴確定。

由於不能要求吳男道歉，吳男上訴三審遭駁回後，在高雄高分院更審時，邱于軒變更請求，改向吳男求償30萬元。

合議庭審理後，今年3岳認為吳男以偏激不堪語詞對邱于軒個人品格為貶抑謾罵，與公共事務無關，已屬人身攻擊，考量他經濟能力，判賠20萬元確定，判賠標的比原先二審判決結果更重。

吳男不服另提再審希望再翻盤，原以為判決結果已經確定，邱見吳男提再審，拿高雄高分院更一審判決確定結果聲請強制執行，要查封吳男的房子拿來賠償法院判賠的20萬元。

吳男眼見房子要被發拍，向法院聲請停止執行，主張目前訴訟正在再審階段，且他債權本金僅20萬元，要拿不動產聲請強制執行，已構成超額查封，願拿2萬元擔保停止執行程序。