員工撞壞勞斯萊斯免賠 台中酒商「大象」口腔癌病逝

台中市綽號「大象」的紅酒商朱振岳，昨天傳出因口腔癌病逝，享年46歲，過去曾因員工撞壞勞斯萊斯，不用員工賠償百萬元維修費用，躍上媒體版面，也曾被檢警調查，涉嫌拉脫維亞跨國詐騙案的幕後金主，近年來朱飽受疾病之苦，曾赴日、韓等地求醫，但仍因癌症病逝。

據查，朱振岳是台中地方聞人朱漢堂之子，朱漢堂過去與台中「憨面大仔」李照雄淵源深，後來自行創業經商，朱振岳也跟父親學習經商，在台中市經營「無二洋蔥紅酒」、進口車事業，名下曾擁勞斯萊斯等名車。

朱振岳也曾因名下的勞斯萊斯，二度躍上新聞版面，2017年莫蘭蒂颱風侵台期間，朱的名車受損，後來朱捐出理賠金賑災，博得「善人」之譽，另外，朱名下的勞斯萊斯「幻影」在2017年間，被員工開出後發生車禍，維修費上看百萬元，朱也不用員工賠償，十分豪氣。

不過2020年間，時任台中地檢署檢察官黃嘉生偵辦拉脫維亞跨境詐騙案時，根據其中一名共犯證述，供出朱是該跨境詐騙案的其中一名金主，檢方也依加重詐欺、組織犯罪等罪，起訴朱等十多人。