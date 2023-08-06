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酒店續攤一半朋友跑了 3人付不出1萬5酒錢被送警局

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

潘姓男子和蔣姓男子等7人到高雄一家舞廳消費，因身上錢沒帶夠，付不出1萬5110元費用，被店家認為是蓄意詐欺，報警提告，但潘男等人喊冤，稱是店家帳單灌水，沒付錢是消費糾紛，怎料被店家提告詐欺，高雄地院法官發現，潘男等人事後曾打電話請朋友付款卻沒人接，3人應是誤認酒店有好友會付錢才前往消費，行為與詐欺罪構成要件有別，判潘男等3人無罪。

判決指出，去年2月21日凌晨潘男、蔣男、朱男等人先到五福路一家KTV唱歌，當時潘男提議到苓雅區一家酒店續攤，一行7人隨即轉移陣地至酒店，但朱男等4人先後藉機離開，酒店僅剩潘男、蔣男及潘男胞弟等3人。

當天凌晨2時許，潘男等人準備離開時，酒店服務生送上1萬5110元帳單，在場的潘男卻因為錢帶不夠，加上質疑帳單比他們估算多出2000元，與店家起了爭執，最後由酒店報警。

酒店質疑潘男等人入場時就故意想吃「霸王餐」，對潘男、蔣男等3人提告詐欺，檢方調查後，認為潘男等3人沒帶夠錢還上酒店，偵結依詐欺罪將3人起訴。

高雄地院審理時，潘男喊冤，稱當天是估算消費金額比店家少，才提議到警局講帳單問題，怎料警察只讓他們打1、2通電話找朋友付錢，找不到人就被依詐欺移送；蔣男也喊冤，稱酒店灌水帳單，他帶的錢也夠付錢，是酒店灌水，才會要求他們報警，應該付款我們就會付款。

法官審理時，根據酒店提供的帳單，證實當時確實有7人到店消費，最後僅剩潘男等3人留下，另根據潘男等3人說法，當時到酒店消費，是在KTV時同行其中1人提議，7人才改到酒店續攤，但3人應是誤認消費款項會由其他人支付，才會前往消費。

法官認為，若潘男等3人蓄意詐欺，在其他4名好友先後離去後，應該也會找機會離開，不可能繼續留在酒店、喝酒，且3人結帳時，確實也有打電話給朋友前來付款，只是找不到人，才由業者報警，綜合事證，潘男、蔣男、潘男胞弟等3人行為與詐欺構成要件有別，判3人無罪。

潘男等3人到酒店消費，因沒付錢被店家提告詐欺，法院審理後，法官認為3人應該是誤認消費有其他人付款，判3人無罪。示意圖。讀者提供
潘男等3人到酒店消費，因沒付錢被店家提告詐欺，法院審理後，法官認為3人應該是誤認消費有其他人付款，判3人無罪。示意圖。讀者提供

酒店 詐欺 帳單

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