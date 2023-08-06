按摩SPA養生館藏春色 警上門搜索50歲按摩師替男客正在鬆

台北市一家按摩SPA養生館日前遭檢舉藏有春色，中山警分局探查多日，持搜索票進入店面，隨即查獲50歲女按摩師，正替男客半套性交易，並逮獲現場負責人曹姓女子，全案依妨害風化罪送辦、社會秩序維護法裁處。

中山警方指出，此養生館今年4月新開幕，日前接獲民眾檢舉有非法色情性交易，民權一派出所經探查多日，蒐證掌握違法事證，持搜索票查獲按摩師正在替男客半套性交易，店內除了2人，還有一名櫃檯人員27歲曹姓女子，並查後保險套、色情營業當日所得5萬4800元、監視器設備、帳冊等證物。

據悉，50歲女按摩師為原越南籍，但已歸化我國國籍，領有中華民國身分證，今年4月到新開幕的養生館上班，涉從事半套性交易，27歲羅姓男客則是付款1300元的按摩費。全案男女遭依社會秩序維護法裁罰，櫃台曹姓女子涉經營色情按摩，遭依妨害風化罪移送法辦，另，養生館負責人也將通知到案說明、依妨害風化罪嫌送辦。