直男日夜光臨超商只為和她聊一句 超商女店員嚇到報警
新竹33歲吳姓男子因愛慕超商女店員小婷（化名），去年9月開始不斷光臨超商站崗守候，小婷一度害怕躲進辦公室，但吳男依舊持續騷擾，見不到該女還發脾氣將咖啡丟在門口地上，讓其他店員氣得報警。新竹地院最後依跟蹤騷擾罪，處吳男拘役30日，易科罰金3萬元。
判決書指出，吳男因愛慕超商女店員小婷，去年9月9日深夜11時許，吳男以站崗守候方式，在超商內停留約3分鐘，見小婷不在現場，就將手上的咖啡丟棄在店門口地上，接著再進入店內買咖啡，店員見狀生氣報警，吳男才離開。
3天後，吳男清晨6點30分又來到該超商，並站在櫃台前停留約5分鐘，小婷見狀要求吳男離開遭拒，直到其他員工上前告誡吳男他才離開；9月14日吳男又來到超商停留約5分鐘，看見小婷開心地想和她談話，小婷忍無可忍，請吳男離開，接著躲進後場辦公室，吳男才離開。
未料隔天吳男又來超商站崗，這次他停留約10分鐘，佯稱說要買東西，但卻依舊纏著小婷要求談話，小婷請吳男「不要再來了」，但吳男仍不聽勸阻，因陸續有客人來消費，吳男才離開。不過吳男持續站崗和騷擾的行為已經嚴重影響小婷工作和生活，小婷最後決定報警。
法官審理，吳男不思以理性方式與小婷互動，竟違反小婷意願對她不斷騷擾，使小婷在惶恐下度日，足以影響小婷日常生活及社交活動，其行為實有不該，審酌吳男無刑事前案紀錄，最後依跟蹤騷擾罪，處吳男拘役30日，易科罰金3萬元。
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