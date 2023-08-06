「民告官」行政訴訟調解新制能雙贏？ 律師：成功率仍低但樂觀其成

行政訴訟過往和解率不到1％，未來調解新制上路能否有效解決民眾與機關間糾紛，律師雖認為調解成功率仍偏低，但就人民訴訟角度來看，樂觀看待調解明文化後，可以增進雙方的言和意願。

專精稅務案件的律師林陣蒼指出，不同類型案件在訴訟中有不同面向，和解機率有高有低；根據統計，行政訴訟中稅務案件約占2成9，不過依他的經驗，訴訟上和解機率極低。

林陣蒼說，稅務較其他類型案件來得特別，在進入訴訟之前，除了訴願之外，更多出「復查」階段，再加上稅務案有5年核課期間，稅務機關和當事人有充足時間可以溝通協商。

他表示，歷經漫長的復查、訴願兩道法定程序，雙方早有太多可以和解的機會，若最終進入訴訟代表兩造協商破局，需要法官直接裁判，再開啟磋商機會少。

林陣蒼指出，若非法官主導和解，就稅務案件而言，雙方鮮少空間商談，畢竟行政機關已經過訴願決定駁回，難以在法官不介入的狀況下和解，公務員也會擔心瀆職或圖利。

他說，未來調解新制上路，他認為「成功率」也會偏低，除非法官審查完案件，開示雙方試著走調解一途，而機關也願意退讓一步，當事人才能再進一步與機關坐下來談。

律師李荃和指出，從人民訴訟觀點來看，他鼓勵、樂觀看待調解新制，因民眾打行政訴訟是非常辛苦的，第一審案件恐耗費2、3年才終結，即使獲勝訴判決，機關也會上訴，若調解新制上路，可以節省訴訟時間，更能獲得雙贏。

他說，法院先前勸和解，行政機關通常不願意，有時並非公務員或訴訟代理人不想和解，而是機關擔心有變相圖利的問題，未來調解明文化、調解筆錄和判決有同等效力，會增加機關和人民之間的調解意願。