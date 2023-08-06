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行政訴訟和解率不到1% 這法院卻能衝破14%「高人一等」原因曝光

聯合報／ 記者林孟潔王宏舜／台北即時報導

台灣行政訴訟和解率平均不到1％，遠低於日本德國，但高雄高等行政法院廿年來平均突破7％「鶴立雞群」，院長蘇秋津傳授心法，認為法官態度、案件性質、當事人意願皆是關鍵，和解或調解才能真正解決「民怨」，有利於公益。

根據統計，以我國2022年數據為例，地方行政訴訟庭共收案7818件，僅和解69件，成立率約0.92%；高等行政法院收案2585件，和解24件，成立率0.93%。

一名法官緩頰，行政訴訟以收容案件占最多，移民署全台四大收容所1年近1萬件，而交通裁決案件次多，兩種案源占行政訴訟案件母數眾多，卻「一翻兩瞪眼」難以和解，大幅稀釋和解成立率，這是無可避免的「原罪」。

高雄高等行政法院2002年至2022年共和解1086案，20年來平均和解率高達7.26％，遠高於全國平均值，甚至2002、2003年皆衝破14%，令人好奇「異於他院」的原因。

院長蘇秋津指出，解決紛爭並非只能靠官司，訴訟反而是最漫長的一條路，判決更無法消除民眾心中那一口氣，和解或調解除了減少訟源，最大優點是「紓解民怨」，提升司法公信力，讓雙方當事人與法院達到三贏。

她認為純粹用判決撤銷機關瑕疵處分，讓一切程序全部重來，不一定有利於公益，例如造成海洋汙染的廠商被機關限期改善並罰款，訴訟一打好多年，最終若撤罰了結，除機關得重新調查外，也無法及時、有效地挽救海洋環境。

蘇秋津表示，各法院行政訴訟是否有高和解率，法院氛圍、法官主動積極態度十分重要，高高行長期推廣法官嘗試和解，未來新制上路，也會持續鼓勵法官有適當案件可勸雙方當事人移付調解，於民、於官都好。

她說，和解要成功首先得看案件性質，而高高行和解類型主要以稅法案件居多，再來法官得細緻觀察案件、找出著力點，並與當事人良善溝通，才能創造和解空間，和解比起判決，法官得投入更多心力。

蘇秋津表示，法官若發現行政程序或處分有瑕疵、調查事實與法律關係不明確，主動建議和解，機關比較會願意「退讓」，促成以和解代替判決，作為雙方紛爭解方。

換句話說，和解制度剛推行前期，高高行和解率能達逾十四％，可見當時行政機關處分較不夠精準，近年無論是高高行或其他行政法院和解率均下降，代表我國機關更講究程序正義、嚴謹「依法行政」。

有法官指出，行政法院判決常引導社會脈動，包括涉及外國人同婚登記，由判決透露法律見解，讓機關修改函釋及法令，外界對行政法院有「敗訴法院」、「駁回法院」的刻板印象，認為法院機關「官官相護」。

法官說，現今行政法院原告勝訴率約17％，介於日本12％、德國近20％之間，其實一味追求勝訴率高，不完全是件好事，代表行政機關、公務員有問題，一體兩面。

高雄高等行政法院。圖／報系資料照片
高雄高等行政法院。圖／報系資料照片

日本 德國 移民署

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