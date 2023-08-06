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台中輕熟女翻草叢遭警盤查 氣罵警「像狗亂吠」免關
台中市沈姓女子在今年7月間在烏日區光明路一帶，在路邊草叢翻找物品，警方前往調查，未料沈辱罵警員「就像瘋狗一樣亂吠」，遭警方依妨害公務罪送辦，沈女承認涉案，台中地院審理後，認定沈女是「偶罹刑章」，判拘役20天，緩刑2年。
判決指出，沈姓女子（35歲）在今年7月5日下午5時許，在烏日區光明路、光德路一帶的路旁，翻找草叢內物品，當時裘姓警員行經該處盤查沈女，沈女辱罵警員「就像瘋狗一樣在亂吠」，警員認定沈女涉妨害公務，依法送辦。
沈女警詢、檢方偵訊後，都坦認犯行，辯稱是一時情緒控管不佳，才會口出惡言。
台中地院台中簡易庭審理後，審酌沈女未能體認公務員依法執行職務，代表國家行使公權力，應予尊重，竟恣意侮辱依法執行職務的警員，蔑視警員的執法尊嚴，涉犯侮辱公務員罪，犯行事證明確，依法判處拘役20天，得易科罰金。
法官考慮到沈女已坦認犯行，加上過去沒有前科，此次是因一時情緒失控，「偶罹刑章」，犯後也向警員表達歉意，認為沈女未來應知警惕，無再犯之虞，宣告緩刑2年，以啟自新，仍可上訴。
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