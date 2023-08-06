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恐怖前男友「祝福」前女友家人「出入平安」 遭判拘役

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

又是恐怖情人！蕭姓男子遭蔡姓女友分手後，想和對方復合卻遭拒，竟用臉書傳訊息給對方，稱「你（妳）應該知道我記得你家人家在哪吧？過年時出入平安餒」、「我一定開車撞你們」，蔡女嚇破膽報警提告；新竹地院審理終結，將蕭依恐嚇危害安全罪判拘役2個月，易科罰金6萬元。

判決書指出，蕭男與蔡女兩人曾是男女朋友，蕭因不滿遭蔡女分手，之後要求復合又遭拒，今年1月19日晚間在家上網時，用臉書MESSENGER傳訊息蔡，告訴對方「你（妳）應該知道我記得你家人家在哪吧？過年時出入平安餒」、「有膽報警沒膽回」、「我一定開車撞你們」，蔡在租屋處看見訊息嚇壞了，向警方報案。

法官認，蕭男未能理性解決情感糾紛，竟對蔡恐嚇，本來應該從重量刑，考量蕭坦承犯行，為節省司法資源，審酌依恐嚇危害安全罪判拘役2個月，易科罰金6萬元。

法官認，蕭男未能理性解決情感糾紛，竟對蔡恐嚇，本來應該從重量刑，考量蕭坦承犯行，為節省司法資源，審酌依恐嚇危害安全罪判拘役2個月，易科罰金6萬元。示意圖／報系資料照
法官認，蕭男未能理性解決情感糾紛，竟對蔡恐嚇，本來應該從重量刑，考量蕭坦承犯行，為節省司法資源，審酌依恐嚇危害安全罪判拘役2個月，易科罰金6萬元。示意圖／報系資料照

恐嚇 分手 家人

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