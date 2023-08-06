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獸父伸狼爪性侵小學女兒 用和解書請求輕判 法官不採

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣有名父親與妻子協議離婚後，取得未成年女兒監護權，去年涉嫌強迫年僅12歲女兒與他看色情片、強制性侵得逞，少女畏懼不敢不從，事後向母親、老師泣訴，老師依法通報揭露獸行。雖然男子提出與少女、母親和解書，但法官不認為有值得同情之處，依妨害性自主罪判刑4年，可上訴。

男子與妻子於2016年離異後，約定由他行使負擔女兒的權利義務，少女平日來往於雙親住處生活、居住。去年9月25日下午在男子住處時，將少女帶往房間，要求一同觀賞色情影片，要少女洗澡後回到房間，涉嫌脫去少女褲子，撫摸、舔吻少女胸部、私處，再性侵得逞，少女因內心深處畏懼，不敢拒絕。隔天告知母親、學校老師，老師依法通報，警方報告檢方偵查起訴。

法官審酌，男子為少女的生父，明知少女未滿14歲，還在成長階段，竟然為滿足個人性慾的性交行為，不僅戕害少女的身心健全發展，也紊亂少女對性行為的認知及倫理觀念，破壞家庭核心保護圈，對人格發展造成嚴重不良影響。雖然有達成和解，但並沒有特殊原因或環境足以引起一般人的同情，難認處以最低刑度或減刑，又坦承犯行的態度等一切情狀，量處對未滿14歲的女子為性交，處有期徒刑4年，不能緩刑。

男子涉嫌性侵親生女兒遭判刑。圖／本報資料照片
男子涉嫌性侵親生女兒遭判刑。圖／本報資料照片

房間 性侵

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