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行政訴訟引入調解制 法官啟動化解民怨

聯合報／ 記者王宏舜林孟潔／台北報導

行政訴訟常見7類型 製表／司法社會中心
行政訴訟常見7類型 製表／司法社會中心
行政訴訟新制八月十五日上路，目前在全國廿二個地方法院的行政訴訟案，將集中改由台北、台中、高雄三所高等行政法院受理，另創「巡迴法庭」方便民眾應訴，同時引進法官啟動調解機制。不過，近十年行政訴訟案件和解率「不到百分之一」，新制希望透過調解化解民怨，最大癥結在公務員怕被扣上「圖利」，能發揮多少功效仍待觀察。

民告官勝訴率低 民怨難解

行政訴訟簡單說就是「民告官」、不服政府行政處分的案件，包括交通和環保罰單、課稅爭議、土地徵收糾紛及軍公教年改、黨產條例等引發的紛爭。近年公民權利意識漸高，如苗栗大埔土地徵收、捷運路線規畫、公務員考招規定爭議等引發的行政訴訟都曾引起關注。

行政法院過去被封為「敗訴法院」，民眾告政府的官司勝訴率比率低，有法官分析，重大敏感案件，如前內政部長葉俊榮與婦聯會曾嘗試行政和解，後來雖因故未能實現，但類似案件若能在行政訴訟時達成和解，可創造雙贏局面，也有助減輕民怨。

行政訴訟和解率 尚不到1%

根據統計，過去十年來，一審法院行政訴訟和解率最高的是二○二○年，當年收案六九○一件，有六十七案和解，「創下史上最高」百分之零點九七紀錄，但仍不到百分之一。高等行政法院的數字略高，但去年和解率也僅百分之零點九三。行政訴訟案件和解率低，一大部分原因是公務員擔心被扣上「圖利罪」大帽子，加上不是自身的案子，沒有積極和解動力。

司法院行政訴訟及懲戒廳廳長張國勳表示，和解談不成，公務員怕惹圖利罪上身是最大因素，另一因素是代表到庭的小公務員「沒有決定權」。未來引入調解機制由法官啟動，原告比較不會拒絕，被告也容易被說服。

律師李荃和指出，民眾打行政訴訟非常辛苦，即使民眾勝訴，機關也會上訴，調解新制上路可節省訴訟時間，更能獲得雙贏。

高雄高等行政法院院長蘇秋津指出，解決紛爭並非只能靠官司，訴訟是最漫長的一條路，判決更無法消除民眾心中那一口氣，和解或調解除減少訟源，最大優點是紓解民怨，讓雙方當事人與法院達到三贏。

常打稅務官司的律師林陣蒼指出，財稅案件和解機率極低，當事人打官司前已歷經訴願等階段，加上稅務案有五年核課期間，稅務機關和當事人有時間可溝通協商，他認為未來調解「成功率」會偏低，除非法官開示雙方試著走調解一途，行政機關也願意退讓。　　

新制上路後，調解率能否突破司法院設定的「百分之二」目標，仍待時間驗證。

公務員 司法院 律師 土地徵收 軍公教 年改

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