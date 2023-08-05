新北作業員交14歲小女友還錄下性愛影像 被判4年刑
新北市楊姓男子7年前交往年僅14歲小女朋友，趁留少女在其住處過夜之際，三度與小女友發生超友誼性行為，其中兩次雖遭拒絕，仍邊持手機錄下二人性愛過程，新北地院日前依違反本人意願方式使少年被拍攝性影像罪及拍攝少年性影像罪，合併判刑4年，可上訴。
判決指出，從事作業員楊姓男子在2017年與年僅14歲少女交往，同年三度在其新北市住處與少女發生超友誼性行為，為留作紀念，楊男均要全程錄影，其中二次少女雖出言拒絕，仍拗不過楊男堅持己見而作罷。
新北地院考量楊男到案後坦承犯行，且已與少女及其家屬達成和解，並依約全數履行賠償完畢，日前依違反本人意願方式使少年被拍攝性影像罪及拍攝少年性影像罪，合併判刑4年，仍可上訴。
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