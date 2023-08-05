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好友投資被詐400萬哀求借200萬翻本 高雄婦險些敗在人情落陷阱

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄江姓婦人因認識10多年的陳姓友人加入投資群組，豪擲400萬血本無歸，想加碼翻本，找江婦借款200萬，江迫於友情壓力，欲出借老本，到銀行領款時，行員報警，警方勸江婦，對方可能已遭假投資詐騙，若借錢給她，錢也石沉大海，江才打消幫友人念頭。

三民二警分局鼎金派出所警員李瑭蔚、林琪蓁，昨日下午擔服巡邏勤務，接獲明誠二路上銀行行員通報，指有婦人欲提領200萬借給友人，懷疑婦人遭到詐騙，請求警方前往了解。

警方到場後，詢問領錢的江姓婦人（58歲）原因，江婦指，認識10多年的陳姓友人，日前加入LINE飆股群組，陸續交付400萬讓分析師團隊代操，原先選股皆是迅速大幅獲利，但近期因市場波動劇烈，部分股票虧損，需再加碼200萬元攤平，因友人苦苦哀求，並承諾會將股票變現還錢，她迫於人情壓力才提款救朋友。

警方勸江婦「這些都是你的辛苦錢，對方可能也被假投資詐騙，你的錢借人也會被騙，錢一樣拿不回來」；警方並分析不合理之處勸阻江婦，江深怕老本一去不回，也打消提款念頭，並表示會向友人告知應仔細查證是否遭詐騙，感謝行員和警方保住她的積蓄。

高雄江姓婦人因好友投資400萬失利，像她借200萬周轉，迫於人情壓力出借老闆，幸經警方和行員勸阻，讓她保住積蓄。記者石秀華／翻攝
高雄江姓婦人因好友投資400萬失利，像她借200萬周轉，迫於人情壓力出借老闆，幸經警方和行員勸阻，讓她保住積蓄。記者石秀華／翻攝

詐騙 團隊 LINE

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