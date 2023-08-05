好友投資被詐400萬哀求借200萬翻本 高雄婦險些敗在人情落陷阱

高雄江姓婦人因認識10多年的陳姓友人加入投資群組，豪擲400萬血本無歸，想加碼翻本，找江婦借款200萬，江迫於友情壓力，欲出借老本，到銀行領款時，行員報警，警方勸江婦，對方可能已遭假投資詐騙，若借錢給她，錢也石沉大海，江才打消幫友人念頭。

三民二警分局鼎金派出所警員李瑭蔚、林琪蓁，昨日下午擔服巡邏勤務，接獲明誠二路上銀行行員通報，指有婦人欲提領200萬借給友人，懷疑婦人遭到詐騙，請求警方前往了解。

警方到場後，詢問領錢的江姓婦人（58歲）原因，江婦指，認識10多年的陳姓友人，日前加入LINE飆股群組，陸續交付400萬讓分析師團隊代操，原先選股皆是迅速大幅獲利，但近期因市場波動劇烈，部分股票虧損，需再加碼200萬元攤平，因友人苦苦哀求，並承諾會將股票變現還錢，她迫於人情壓力才提款救朋友。