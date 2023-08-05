採耳師鬼迷心竅做SPA竟摸下體 被控性侵上訴改判猥褻

台中胡姓採耳師替女子做全身SPA竟把持不住，自言自語稱「我被迷惑了」、「鬼迷心竅」，女子控訴慘遭摸胸、指侵，法院一審依乘機性交罪判他3年6月，胡上訴否認，二審比對女子就遭指侵證詞認為前後有瑕疵，且僅單一指證，撤銷改依乘機猥褻罪判胡1年，仍可上訴。

檢方起訴指出，女子2021年4月18日到店內做全項服務，胡男替她採耳、臉部撥筋及淨化鼻療過程還問「為什麼都沒有很舒服的聲音」，又趁女子睡著偷按壓乳頭稱「我被迷惑了，不是故意的」，胡見女子一時不敢反應，又不斷說自己「鬼迷心竅」並伸手指侵，女子嚇到腳夾緊胡才停手。

台中地院一審時，胡辯稱替女子加強全背服務，可能手有不小心帶到她腰、上臀部，但沒有摸胸、指侵；胡的辯護人說，女子僅單一指述，且現場非獨立包廂而是玻璃透明空間，若女子不舒服可隨時離開，卻在店內待了40幾分鐘，結束後她還跟胡說謝謝，認為僅是消費爭議。

女子證稱，胡男亂摸還玩她胸部，自己當下很害怕、不敢動，完全無法思考，胡就自言自語說自己鬼迷心竅，直到她把腳夾緊胡還是想往裡面摸，事後也提出到身心科就診紀錄，到庭陳述更忍不住哭泣。

一審勘驗對話紀錄，發現胡事後也曾向女子求情，面對質問沒有否認，不採信其辯詞，審酌胡造成女子身心難以抹滅恐懼傷害，犯後否認沒有和解，依乘機性交罪判他3年6月。

胡男不服上訴，仍否認乘機性交，台中高分院二審審酌，女曾表示「我當下腳都夾緊了，他還是想往裡面摸」，發現沒辦法伸進去才把手抽出來，對比之前她稱「就是有伸進去，1個指節」等，證詞並非無瑕疵，且女子事後傳訊要求胡道歉，也是以「伸向」我下半身而非「伸入」。