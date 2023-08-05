細故埋殺機 女街友公園狠刺男9刀取命 判15年賠402萬

新北市街友陳姓女子與常在公園活動的葉姓男子曾因細故多次發生口角爭執竟埋殺機，前年在公園持刀狠刺葉男9刀取命，新北地院去年底依殺人罪判刑15年，褫奪公權8年；民事求償部分，新北地院民事法庭日前判決陳女應賠償死者葉男妻子及兩名女子共402萬4201元，可上訴。

判決指出，街友陳姓女子與65歲葉姓男子因經常在新北市蘆洲區長安公園流連活動，常因細故多次發生口角爭執，陳女不滿葉男常用看不起人的態度及眼神以對，致心生怨恨，2021年8月中，二人又在公園裡相遇，再度爆發爭執，陳女無視轄區蘆洲警方已獲報剛趕到，持預藏長約20公分的廚刀，朝葉男正面猛刺9刀，員警見狀當場逮捕陳女，查扣凶刀，但血流不止的葉男經送醫搶救仍宣告不治。

陳女落網後辨稱，有幻聽及失眠等精神障礙或其他心智缺陷，經醫院鑑定後，法官認為陳女於持刀殺人行為時，不因有受其精神障礙或其他心智缺陷的影響，去年12月底，依殺人罪判刑15年，褫奪公權8年。