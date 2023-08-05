獨／外役監修法為他「量身打造」 李清福出獄4月曝現況

由民進黨立委邱志偉、許智傑、趙天麟、邱議瑩等人在2020年發動修法，刪「累犯」不得遴選至外役監資格，在野黨民代爆料，這次修法是為民進黨前中常委李清福「量身打造」，引發藍綠口水戰；因修法受惠的李清福，在外役監待了2年6月後，今年3月底已假釋出獄，記者造訪其住家，大門深鎖，無人應門，地方人士指鮮少看到他外出，研判因外役監修法風波，刻意行事低調。

李清福是前高雄農田水利會長，陳菊派系中的要角，曾違反證券交易法被判刑，又因擔任橋頭鄉長期間利用公共工程收取回扣，因貪汙被判刑10年入獄。

由於李清福是「累犯」，不符外役監資格；國民黨立法院黨團曾披露，民進黨立委邱志偉、許智傑、趙天麟、邱議瑩等人在2020年時為讓累犯貪污、賭博等罪的李清福能進外役監，不顧在野反對，僅用81天，以人數優勢為李清福修法，放寬外役監條件。

藍委批評，當年5月剛修法完成，李清福即提出申請，9月成功轉至明德外役監，何其順利。但被台北市議員徐巧芯點名替李清福「量身打造」修法外役監規定民進黨高雄立委紛紛駁斥，批徐「竹篙湊菜刀」。

台南殺警案凶嫌從外役監假期中脫逃犯案，引起「外役監條例」修法討論。資深女星獨子易寶宏因夜店殺警案遭判刑9年，去年3月也入外役監，引發外界排山倒海地批評聲浪，批外役監為權貴「開後門」。

正當外界批評外役監修法之際，因「量身打造」受益的李清福，已悄悄在今年3月底向法務部申請假釋後出獄，推算他2020年9月進入外役監，2023年3月假釋出獄，在外役監整整待了2年6個月。

記者查訪李清福出獄後現況，曾擔任農田水利會長又當過橋頭鄉長的李清福，在地方上頗有勢力，曾是住家附近的義山宮主委，將義山宮建設得富麗堂皇，涉貪汙案後，辭去主委一職，但妻子仍是義山宮的委員。

李清福曾是住家附近的義山宮主委，將義山宮建設得富麗堂皇，涉貪汙案後，辭去主委一職，但妻子仍是義山宮的委員。

今年3月假釋出獄後，李清福隨即至義山宮拜謝神明，廟公透露，李清福出獄後，曾到廟裡參香2次，看他的人身形略顯消瘦，但氣色不錯，和廟裡的人打招呼，寒暄一番後，未多作停留即離去，近來都未再看到本人出現。

李清福的妻子是甲北里長李林足素，里辦公室的人指，李清福出獄後都沒看到人，里長在丈夫入獄後，亦鮮少提及此事，默默做事，里長本就服務有口碑，在當地已5連霸，當了20年里長，由於丈夫身陷囹圄，曾表示倦勤，下屆不再參選。

據了解，李清福入獄前已和妻子分開住，傳李住新家、妻子住在老宅邸，鄰居說，知道李出獄，但不常看到他出門；記者前往老宅查訪時，巧遇李清福的孫子外出，他好心指引爺爺家，李和妻子所住老宅僅隔了約400公尺遠。