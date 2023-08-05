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一家六口擠10坪大套房 桃園男欠3千元罰款未繳有苦難言

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名李姓男子無照駕駛積欠9千元罰款，繳納了6千元又中斷，遭移送法務部執行署桃園分署強制執行，但桃園分署發現李男獨力扶養1家6口，未能如期還款是有說不出口的苦衷，除了同意暫緩執行，也轉介社福單位協助並致贈慰問金，展現司法柔情的一面。

桃園分署表示，李男（35歲）因無照騎乘機車被罰款9千元，逾期未繳後被移送分署執行，申請分期繳納了6千元又中斷，執行人員登門了解情況，才發現李男家境清寒，有苦難言。

桃園分署指出，李男與妻子育有4名小孩，最小未滿2歲，一家六口住在10坪大的出租套房，生活空間狹小擁擠，而且房間還因為是挑高樓層被房東隔出上下2層，天花板特別低，壓迫感十足，屋內沙發也是破損未補，可見李男一家生活困苦。

李男在工地打零工，收入已不穩定，因為要獨力養活一家六口，有申請分期繳納罰款，原本還款計畫一切順利，未料還了3期之後遇工地老闆周轉不靈跑路，所以實在籌不出錢繳清。

桃園分署知悉李男處境困難，同意暫緩執行，並將訪視情況轉介社會局知悉，同時也致贈慰問金，協助李家度過眼下難關。

桃園分署表示，分署秉持「公義」與「關懷」理念，對於弱勢義務人主動協助、關懷訪視，提供義務人適時助力，幫助弱勢義務人度過難關，使他們能深切感受到政府善意的援助與關心。

法務部執行署桃園分署登門方式，發現李家處境困難，未如期還款有說不出口的苦衷，不但同意暫緩執行，也致贈慰問金助李家度難關。圖／執行署桃園分署提供
法務部執行署桃園分署登門方式，發現李家處境困難，未如期還款有說不出口的苦衷，不但同意暫緩執行，也致贈慰問金助李家度難關。圖／執行署桃園分署提供

桃園 司法 法務部

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