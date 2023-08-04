台電包商翻車釀非法移工2死2重傷 桃市府調查結果出爐

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

卡努颱風侵襲，桃園復興山區昨天傳出車輛翻落邊坡，釀2名台籍男子、2名泰籍男子死亡，另有1對泰籍男女重傷在加護病房治療；桃園市勞動檢查處調查，該車上山是準備做台電電塔緊急防颱措施，屬於職災，車上4名泰籍男女均為非法移工，明顯違反就業服務法規定，將釐清雇傭關係並移請相關單位追究刑責和行政責任。

勞檢處調查，台電目前正在復興區施作巴陵配電桿線改建輸電鐵塔工程，該工程由宇正營造得標，翻落車輛的台籍廖姓死者為宇正下游包商，車上另一名田姓男子為台籍員工，2名死亡的泰籍男子為失聯移工，重傷的泰籍男女則是今年持觀光簽證入境，4名泰籍男女皆為非法移工。

勞檢處調查，事發當天，廖男為緊急施作相關防颱措施，所以開車載田男等人上山，準備到雪霧鬧#1塔基地作業，途中疑似山區產業道路狹小(寬度約3.3公尺)、坡度陡峭(坡度約20度)，加上路面濕滑，造成車輛打滑並翻落山谷，屬於勞動場所的職業災害。

勞檢處表示，由於4名泰籍男女皆為非法移工，全案待調查清楚後，將移請權責機關依法辦理。另外，為協助及關懷本起意外罹災者，市府已啟動職災個管關懷慰問機制，由勞動局協助連繫泰國在台辦事處，提供後續協助家屬至台處理事宜。

台電包商翻車釀非法移工2死2重傷，桃園市政府調查結果出爐，認定事故屬職災。記者陳俊智/翻攝
台電包商翻車釀非法移工2死2重傷，桃園市政府調查結果出爐，認定事故屬職災。記者陳俊智/翻攝
台電包商翻車釀非法移工2死2重傷，桃園市政府調查結果出爐，認定事故屬職災。記者陳俊智/翻攝
台電包商翻車釀非法移工2死2重傷，桃園市政府調查結果出爐，認定事故屬職災。記者陳俊智/翻攝

移工 勞檢 桃園

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