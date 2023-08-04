基隆首件國民法官案 高姓男子酒駕撞死人肇逃判9年

高姓男子今年1月在中正路酒後駕車撞死行人，肇事後逃逸，基隆地方法院6名國民法官與3名職業法官組成合議庭，評議後今天宣判，依酒駕致死、肇事致人死亡逃逸等罪，合併判處高男9年徒刑。

高男酒駕肇逃案起訴後，適用今年元旦上路的國民法官法制度，基隆地院7月31日由院、檢、辯三方選出6名國民法官與4名備位國民法官，審理3天，今天下午4點宣判，是全國第3案。

高男（22歲）今年1月11日晚間11點，在基隆中船路一家年肉麵店與許姓友人用完餐後，駕駛他父親的車前往北寧路潮境公園，在公園內喝2瓶啤酒，12日凌晨2點駕車至劉姓友人租屋處，與劉、黃姓友人從凌晨2點半一直喝到5點多。

高男凌晨5點39分離開租屋處涉嫌酒後駕車，1分鐘後即在中正路656巷口撞上走在馬路邊的陳姓男子，又波及停在路旁小貨車。因高男車速快，陳男被撞得肢體殘缺、血肉模糊，頭部外傷和頸椎、胸椎骨折嚴重，當場死亡。高在肇事逃逸逾11小時後投案，酒測值每公升0.06毫克。

法院審理時，高男只認肇事逃逸，不承認檢方指控他酒駕致死罪，認為自己酒駕時沒有喝醉，可安全駕駛。

但法官判決認定酒駕不能安全駕駛，是致人於死主因。庭長王福康說，高男案發前駕車自潮境公園往劉家已有跨線行車情形；高男開至案發地點前是左彎道，明顯可見被害人走在路旁，卻供稱只見到路邊違停車輛，未見行走中被害人，顯與正常人視野不符。痛批高平日有睡眠障礙，肇事後竟仍能冷血入眠，反乎常理，顯因不勝酒力，已不能安全駕駛。

認定肇事逃逸部分，高男雖認罪，但考量友人請其幫助被害人，他竟仍離去，且謊稱有人在場幫忙，行為非常惡劣，犯後態度不佳，毫無悔意。

高男服用酒類致不能安全駕駛，仍駕駛動力交通工具，因而致人於死，處有期徒刑7年。又駕駛動力交通工具發生交通事故，致人於死而逃逸，處有期徒刑4年。考量其尚年輕，合併應執行有期徒刑9年。

王福康說，審理過程有點火氣，攻防也相當激烈，部分國民法官想到職業法官未想到的角度，也較多考量被害人。一名國民法官說，一個判決要考慮很多地方，不是他們想像中那麼簡單。

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