啞鈴弒父由「國民」參審　法院：家暴殺人案可反映出法律感情　

新北市新店區鍾姓男子今年1月與78歲父親衝突，持啞鈴打死父親，分案由國民法官法庭審理；鍾、鍾母聲請不行國民參與審判程序，台北地院審查認無理由，今天裁定駁回，且不得抗告。

合議庭聽取檢察官、鍾、輔佐人即鍾母、辯護人意見後，審酌公共利益、國民法官與備位國民法官負擔、當事人權益，駁回聲請案。

家暴殺人案相關聲請人認為，鍾患有思覺失調症，經法院裁定暫行安置醫院中，於法院訊問時缺乏現實感，審判中更須長時間將鍾送交付精神鑑定，非經長久時日難以完成審判，請求不行國民參與審判程序。

不過，合議庭認為，鍾與辯護人庭訊時，並不爭執檢察官主張的精神鑑定報告，難以認定聲請人已釋明審理中還有重複鑑定的必要性，進而因此有「非經長久時日顯難完成審判」的情形。

此外，法院今年7月13日訊問時，鍾對訊問內容可理解，具就審能力，審酌全案被告及起訴事實單一、案情不繁雜，也難以認定有「需高度專業知識，非經長久時日顯難完成審判」之情。

裁定還說，鍾是身心障礙者，行為時、審判時心神狀態為何，攸關責任能力及涉及是否停止審判等事宜，而且，家暴殺人案是具有量刑意義的重大案件，具提升司法透明度，也能反映國民正當的法律感情，不符合法律規定的例外事由。

裁定指出，鍾的辯護人質疑若由國民參審，恐加劇社會大眾對精神疾病患者的汙名或是予負面標籤，卻未提出實證，理由不可採。

至於鍾的母親稱已承受失去配偶的痛苦，如再行國民參審程序，將在眾多國民法官前再次經歷痛苦等，裁定則回應，法院已依法函請指派社工併為輔佐人，未來仍可依具體情況採取必要的措施來保護隱私，駁回鍾、鍾母聲請。