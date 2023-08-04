台南警語帶性暗示遭申訴 分局提記大過處分待審議

台南市警一分局周姓員警6月中旬遭民眾指控性騷擾，向警察局申訴，周否認性騷擾，警局收到雙方錄音帶，經相關單位審議，認定他有以帶有性暗示的言語性騷擾女方，警分局認周的行為影響警譽重大，核提一大過處分，仍待市警局考績委員會審議後裁定。

據調查，女方在台南工作，家住台中工作，6月間致電分局詢問八大行業相關取締事宜，周提供其手機門號，要求加LINE好友。

事後，周在通話中詢問申訴人：「那我有什麼好處？」「不是錢的問題，那你要陪我嗎？」女方回答「陪你，那個嗎？」周則回「要嗎」。女方覺得不舒服，認其帶「性暗示」言語，涉性騷擾，持電話錄音檔，向相關單位申訴。

警分局據報後，6月中旬通知周到案說明並製作詢問紀錄，周則矢口否認有性騷擾的意圖。惟女方提供完整錄音檔，經召開性騷擾調查處理小組會議審議，認周有以帶有性暗示的言語性騷擾成立。