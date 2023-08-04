酒駕致死判7年2月想以15萬元交保 法官駁回再押2個月

男子李佳修酒駕撞死王姓單親父親，依酒駕致死罪起訴，台北地院國民法官法庭上月28日依酒駕致人於死罪判李有期徒刑7年2月；李審判中押期將屆，合議庭認為，李受重罪宣告逃亡動機增加，裁定本月8日起延長羈押2月。

裁定書指出，李佳修今年3月8日裁定羈押禁見，6月5日裁定自6月8日起延長羈押禁見2月，他7月28日被判刑7年2年。

合議庭認為，李已受重刑宣判，增加畏罪逃亡動機，而且，李在案發後要求同車曾姓少年為其頂替，又與警員衝突，有逃避刑責的舉動，有逃亡之虞。仍有羈押原因，具保、責付或限制住居都不足以代替羈押處分。

法官認為，為確保將來審判、執行可以順利進行，現階段李佳修還是有繼續羈押的必要，李佳修及其辯護人請求以15萬元交保代替羈押，不能准許，李應自8月8日起延長羈押2月，但不禁見。

2022年11月13日晚間，李佳修和友人在台北市忠孝東路四段夜店飲酒，翌日凌晨4時在台北市區酒駕飆車，車行經行政院前忠孝東路地下道發生追撞，造成前方王姓駕駛車子翻覆、人死亡。

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