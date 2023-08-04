殺警、姦殺死囚釋憲救濟失敗 2大法官稱「人命關天」有不同意見

死刑犯王信福、沈鴻霖以刑事訴訟法證人死亡而無法到庭，警詢陳述得作為證據的規定有違憲之虞，聲請釋憲，憲法法庭今判決合憲；大法官黃昭元、謝銘洋卻有不同意見，認為「人命關天」，應思考死刑案件是否應進一步限縮傳聞證據的要件。

刑事訴訟法第159條之3第1款規定，被告以外之人於審判中有下列情形之一，其於檢察事務官、司法警察官或司法警察調查中所為之陳述，經證明具有可信之特別情況，且為證明犯罪事實之存否所必要者，得為證據：

黃昭元提出、謝銘洋加入的不同意見書中指出，釋字第789號解釋強調警詢陳述應全程連續錄音或錄影，但本次判決理由卻完全未要求必須「全程錄音錄影」，似乎對傳聞證據的證據能力，採更寬鬆的容許標準。

再者，與釋字582號解釋相比，本次判決採合憲限縮解釋，無意識雲帶風清、不著痕跡地輕輕關上程序救濟之門，對於死囚等聲請人及違憲審查的救濟功能而言，實在都是不可承受的輕輕放下。

黃昭元、謝銘洋認為，實務上共同被告為求卸責、拖延偵查和審判、挾怨報復、受刑求影響，而蓄意錯誤陳述的情形，時有所聞，是否應繼續採取一樣的寬鬆標準，承認有證據能力，恐怕有更徹底檢討、修正的必要，尤其是死刑在內的重大案件，認定有罪的證據必須達「無合理懷疑」的程度，才具有證明力。

不同意見書指出，本次判決中王信福、沈鴻霖都被判死刑，但認定犯罪的重要證據，不僅包括其他共同被告的不利陳述，且共同被告也都以執行死刑而身亡，不少人權團體、法律學者和律師也早就質疑相關傳聞證據的證據能力和證明力。

黃昭元、謝銘洋指出，雖然本案是法規範憲法審查，無從介入、審查個案判決是否違憲，仍認為實在應更嚴肅面對、思考死刑案件是否應進一步限縮傳聞證據的例外容許要件，「畢竟，人命關天」。