聽新聞
test
0:00 / 0:00
涉貪、性招待繳回180萬！陳凱凌哽咽認罪求交保 法院16日宣判結果
台南市經發局前局長陳凱凌被控向廠商收賄，接受酒店飲宴及性招待，且以購置豪宅名義超貸，台南地院下午召開辯論庭，陳凱凌認罪且繳回180萬，他表示，深感後悔、深切反省，希望法官能輕判，還能繼續其人生，照顧年邁雙親及稚子。他再請求具保且發還遭扣押帳戶，全案預定16日宣判。
自去年12月羈押迄今約8月，陳凱凌及律師團認對其人權很嚴重處分，繼建商陳福成繳納600萬公益捐而獲緩刑，律師也認陳凱凌等被告均認罪，無串供或逃亡之虞，再次聲請具保。合議庭指，待評議後書面通知。
陳凱凌已繳回犯罪所得180萬元，陳哽咽說，該筆款項是由妻子和向親友借來的，他僅剩財產為遭扣押台銀帳戶約230萬元，及其他帳戶約30萬元，希望法官准予發還其帳戶，可以償還親友借款，及家人生活開銷、律師費等。
陳凱凌向法官求情，他說，他知道犯的錯很嚴重，希望法官可以輕判，給他機會，還能繼續其人生，能有機會，可以照顧年邁雙親及年幼兒子，對他所犯的錯誤，再次說「抱歉」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言