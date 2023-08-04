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涉貪、性招待繳回180萬！陳凱凌哽咽認罪求交保 法院16日宣判結果

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市經發局前局長陳凱凌被控向廠商收賄，接受酒店飲宴及性招待，且以購置豪宅名義超貸，台南地院下午召開辯論庭，陳凱凌認罪且繳回180萬，他表示，深感後悔、深切反省，希望法官能輕判，還能繼續其人生，照顧年邁雙親及稚子。他再請求具保且發還遭扣押帳戶，全案預定16日宣判。

自去年12月羈押迄今約8月，陳凱凌及律師團認對其人權很嚴重處分，繼建商陳福成繳納600萬公益捐而獲緩刑，律師也認陳凱凌等被告均認罪，無串供或逃亡之虞，再次聲請具保。合議庭指，待評議後書面通知。

陳凱凌已繳回犯罪所得180萬元，陳哽咽說，該筆款項是由妻子和向親友借來的，他僅剩財產為遭扣押台銀帳戶約230萬元，及其他帳戶約30萬元，希望法官准予發還其帳戶，可以償還親友借款，及家人生活開銷、律師費等。

陳凱凌向法官求情，他說，他知道犯的錯很嚴重，希望法官可以輕判，給他機會，還能繼續其人生，能有機會，可以照顧年邁雙親及年幼兒子，對他所犯的錯誤，再次說「抱歉」。

台南市經發局前局長陳凱凌涉貪汙案，台南地院預定本月16日宣判。圖／本報資料照片
台南市經發局前局長陳凱凌涉貪汙案，台南地院預定本月16日宣判。圖／本報資料照片

陳凱凌 律師 台南 貪汙

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