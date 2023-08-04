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羽球擊中8歲學童眼睛致出血 家長不和解提告…羽球好手遭判刑

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北市某國小羽球隊陳姓女教練在校教球，回擊球擊中8歲學童的眼睛，造成學童眼睛出血，家長提告；陳女想和解，家長不肯，台北地院審理，依過失傷害罪判陳女拘役50日，得易科罰金5萬元。可上訴。

陳姓女教練是羽球好手，學生時期得獎無數。2022年2月17日上午7時45分，她於小學羽球隊在運動中心練習時，指導隊員在後發球線回擊她的發球，再迅速跑至前發球線回擊發球，然後走回後發球線等待。

其時，8歲學童依指示在前發球線回擊陳女的發球準備走回後發球線時，陳女本應注意學童已結束練習、不需回擊或閃躲飛來的羽球，卻將球擊到學童的右眼，造成學童右眼出血、右眼瞳孔異常等，由家長提出告訴。

法院認為，陳女擔任羽球教練，具專業能力，於羽球運動過程中，應依教授學員年齡層調整教學內容，以免學員於學習過程中受傷害，卻疏未注意被害人是國小二年級的兒童、參與訓練僅一學期，反應及協調力都不健全。

判決說，陳女未注意學生動態，回擊羽球擊中被害人右眼，考量她坦承犯行，只因家長不同意而未達成調解，判拘役刑。

羽球示意圖。圖／聯合報系資料照片
羽球示意圖。圖／聯合報系資料照片

運動 傷害罪 小學

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