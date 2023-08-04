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涉猛晃致1歲女童腦傷亡 台中保母開庭全否認：沒對孩子做這些事

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中清水區蔡姓保母去年底涉嫌朝1歲大姚姓女童「小桃子」施虐，猛烈搖晃至腦出血傷重死亡，檢方依傷害致死等罪嫌起訴她，是台中第4件由國民法官審理案件，今下午由審判長田德煙開準備程序庭，蔡女均否認，辯稱「從未對孩子做過這些事」，辯護人也稱蔡女都是以愛心耐心照顧小孩。

台中地檢署2022年11月9日接獲疑似重大傷害兒童情資通報，掌握姚姓女童受害指派婦幼專組檢察官楊順淑指揮清水分局偵辦，調查後發現女童傷勢、臨床表徵符合「受虐性腦傷」，另經比對其主要照顧者、相關證據資料後，認定蔡姓保母涉有重嫌。

檢警11月23日開立拘票將蔡女拘提到案，並以蔡女嫌疑重大有羈押之原因及必要，向台中地院聲請羈押獲准，女童因腦傷嚴重，經急救無效同年12月2日死亡，檢察官偵查及考量全盤證據，今年3月22日依成年人故意傷害兒童及成年人故意傷害兒童致死等罪嫌起訴蔡。

台中地院今下午開首次準備程序庭，由檢察官黃芝瑋陳述起訴要旨；蔡女就被訴傷害、傷害致死2罪嫌均否認，她表示，就姚童耳朵受傷一事，之前就有傳LINE告知姚的父母沒有幫洗澡，且當時女童明顯愛睡是回家才發現耳朵受傷，該傷勢也非成人手指能造成。

蔡女說，她擔任保母以來從沒對任何托育孩童做過這樣的事，包括自己的孩子也不會，否認有傷害，另外檢察官起訴她傷害致死罪嫌，自己並沒有對女童猛力搖晃。

由於蔡女並未另請律師，而由台中地院指派2名公社辯護人替她辯護，公辯也說，女童耳朵傷勢非蔡女造成，蔡女沒有以手去扭轉耳朵或使用外力撞擊，蔡女托育孩童都是本於愛心、耐心，絕無虐待一事，且姚童情緒相對穩定好帶，蔡女沒有傷害她的理由。

審判長今並就全案列出7項爭點，包括女童傷勢是否蔡女或外力造成，蔡女有無因猛烈搖晃造成女童腦傷，以及蔡女有沒有徒手將女童從沙發下拖出造成頭部遭撞擊等，預計下次再開一次準備程序後將進入國民法官選任程序。

蔡姓保母涉嫌虐死1歲女童「小桃子」，檢方依傷害致死起訴，已是台中地院第4件國民法官案件。圖／讀者提供
蔡姓保母涉嫌虐死1歲女童「小桃子」，檢方依傷害致死起訴，已是台中地院第4件國民法官案件。圖／讀者提供

檢察官 國民法官 保母 嬰兒

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