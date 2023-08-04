快訊

遭爆強吻、拍攝少女裸照 黃子佼今被搜索下午送北檢複訊

澳洲羽賽／麟洋配、楊肉盧晉級男雙4強 力拚冠軍賽會師

「饗 A Joy」加拿大生蠔下架！傳鎘超標邊境遭攔　業者：日本生蠔較受歡迎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／Toyz被通緝資料竟外流網路...原來是1警拍照傳同學群組被出賣

聯合報／ 記者柯毓庭王長鼎／新北即時報導

電競好手、網路遊戲實況主劉偉健（Toyz）日前才因販賣大麻煙彈，被台中地方法院處4年2月，案件上訴中。本月1日他因涉妨害名譽案件未到士林地檢署開庭被發布通緝，未料臉書上竟流傳一張新北市警局板橋警分局後埔派出所製表的查捕逃犯作業查詢報表，發文者還寫「Toyz通緝啦！警察還不快去抓」。

對此，板橋警分局表示，經查詢是所內鐘姓警員在巡邏勤務時利用警政知識聯網查詢發現，將報表拍攝後傳到警專同學11人群組，隔天不知是誰又將照片外傳，被外流臉書社群，而Toyz也已在昨天經警方通知，自行到後埔所說明，全案依妨害名譽罪嫌移送士林地檢署偵辦。

據了解，士檢檢察官因Toyz被提告妨害名譽，日前發通知請他到庭，Toyz沒到，檢方亦無法聯繫他，因此在本月1日對他發布偵字通緝，通緝案號為2013。未料有人在網上發布一張警方內部作業照片，只見製表單位為新北市政府警察局板橋分局後埔派出所，製表時間為本月2日下午2時25分，而資料正是Toyz本人的資料，發文者還寫道「Toyz通緝啦!警察還不快去抓」，不久後便刪文。

板橋警方展開調查，發現拍攝報表的照片是後埔所內鐘姓警員在巡邏勤務時利用警政知識聯網查詢發現，將報表拍攝後傳到警專同學11人群組，但鐘員表示傳到群組是想請目前都任職警察的同學協助查緝通緝，未料照片被同學外流，最後被發到臉書社群。

板橋警方表示，經通知，Toyz已在昨天下午3時許前往後埔所到案說明，至於外流個資部分，由於個資法與刑事訴訟法規定，司法機關若認為有必要可對外公告通緝書等內容，鐘員自稱是請同學協助是否涉犯個資法有疑慮，將待調查釐清後研議相關行政責任。

Toyz是知名電競好手，目前專職網路遊戲實況主，擁有不少粉絲。日前他因涉販大麻菸彈被警方溯源查獲，在去年底被台中地院依6個毒品罪處4年2月徒刑，案件目前上訴台中高分院中。

新北市板橋警分局表示，鐘員外洩Toyz通緝資料是否已犯個資法尚有疑慮，將待調查釐清後研議相關行政責任。圖／聯合報系資料照
新北市板橋警分局表示，鐘員外洩Toyz通緝資料是否已犯個資法尚有疑慮，將待調查釐清後研議相關行政責任。圖／聯合報系資料照

Toyz 通緝

延伸閱讀

獨／疑因開刀沒請假 知名實況主Toyz挨告妨害名譽沒到庭被通緝

醫院保全專約應召女上銬勒索 三重警今持票逮回法辦

Toyz手搖飲料出包！ 客人喝到「一坨軟爛發票」 拾汣茶屋「調閱監視器」急道歉

辦婚禮揪出假面閨蜜！十年好友成備婚大魔王　婚紗、佈置全歸她管

相關新聞

獨／Toyz被通緝資料竟外流網路...原來是1警拍照傳同學群組被出賣

電競好手、網路遊戲實況主劉偉健（Toyz）日前才因販賣大麻煙彈，被台中地方法院處4年2月，案件上訴中。本月1日他因涉妨害...

扯鈴教練共諜案再添1人涉案 海巡署士兵收押禁見獲准

扯鈴教練魯紀賢等6人被控遭中共吸收現役軍人發展共諜組織，台北地檢署於上月底訊後，以串滅證之虞向法院聲押5人獲准、嫌疑人郭...

殺2警判死定讞遲未槍決 71歲最老死囚王信福釋憲結果出爐

死囚沈鴻霖、王信福等人主張刑事訴訟法第159條之3第3款、第100條之1第1項違反憲法保障人民訴訟權、正當法律程序，聲請...

獨／疑因開刀沒請假 知名實況主Toyz挨告妨害名譽沒到庭被通緝

電競好手、網路遊戲實況主劉偉健（Toyz）日前才因販賣大麻煙彈，被台中地方法院處4年2月，案件上訴中。今又傳他疑似因開刀...

憾！嘉義東石前晚酒駕釀死亡車禍 死者孕妻將臨盆

嘉義縣東石鄉2日晚間10點多發生死亡車禍，39歲蔡姓駕駛遭43歲張男酒駕撞飛車外，傷重不治；今解剖為顱內出血，身上多處創...

交通部駐倫敦雇員貪汙公款131萬 「不是重大難容」判緩刑

交通部觀光局駐英國倫敦辦事處前官姓雇員利用辦理出納業務詐取公款131萬元，偵查中繳回犯罪所得，台北地院審理，依2個貪汙罪...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦