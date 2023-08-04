獨／Toyz被通緝資料竟外流網路...原來是1警拍照傳同學群組被出賣

電競好手、網路遊戲實況主劉偉健（Toyz）日前才因販賣大麻煙彈，被台中地方法院處4年2月，案件上訴中。本月1日他因涉妨害名譽案件未到士林地檢署開庭被發布通緝，未料臉書上竟流傳一張新北市警局板橋警分局後埔派出所製表的查捕逃犯作業查詢報表，發文者還寫「Toyz通緝啦！警察還不快去抓」。

對此，板橋警分局表示，經查詢是所內鐘姓警員在巡邏勤務時利用警政知識聯網查詢發現，將報表拍攝後傳到警專同學11人群組，隔天不知是誰又將照片外傳，被外流臉書社群，而Toyz也已在昨天經警方通知，自行到後埔所說明，全案依妨害名譽罪嫌移送士林地檢署偵辦。

據了解，士檢檢察官因Toyz被提告妨害名譽，日前發通知請他到庭，Toyz沒到，檢方亦無法聯繫他，因此在本月1日對他發布偵字通緝，通緝案號為2013。未料有人在網上發布一張警方內部作業照片，只見製表單位為新北市政府警察局板橋分局後埔派出所，製表時間為本月2日下午2時25分，而資料正是Toyz本人的資料，發文者還寫道「Toyz通緝啦!警察還不快去抓」，不久後便刪文。

板橋警方展開調查，發現拍攝報表的照片是後埔所內鐘姓警員在巡邏勤務時利用警政知識聯網查詢發現，將報表拍攝後傳到警專同學11人群組，但鐘員表示傳到群組是想請目前都任職警察的同學協助查緝通緝，未料照片被同學外流，最後被發到臉書社群。

板橋警方表示，經通知，Toyz已在昨天下午3時許前往後埔所到案說明，至於外流個資部分，由於個資法與刑事訴訟法規定，司法機關若認為有必要可對外公告通緝書等內容，鐘員自稱是請同學協助是否涉犯個資法有疑慮，將待調查釐清後研議相關行政責任。