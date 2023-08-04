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前雲林縣議員涉走私安毒 運毒船長二審仍判無期

中央社／ 高雄4日電

東港籍漁船「漁百財9號」漁船船長莊啟義等人遭前雲林縣議員顏旭懋出資指示走私約623公斤安毒，一審被判無期。莊年初因住院未到庭，今天單獨審結，高雄高分院仍判無期徒刑。

台灣高等法院高雄分院發布新聞稿指出，莊啟義上訴雖坦承犯行，但仍爭執原審量刑過重，法官審理後認為其犯行明確，走私毒品數量龐大，並迅速自南部（屏東）運輸擴散至中部（彰化）、北部（新竹），對於社會治安、國民健康危害甚鉅，且在全案擔任重要角色，惡性重大，仍應量處無期徒刑，褫奪公權終身，全案仍可上訴。

判決指出，東港籍漁船「祥湧6號」船東陳耀華和「漁百財9號」漁船船長莊啟義民國110年2月間經中間人黃志生引介，與有意走私安非他命的前雲林縣議員顏旭懋連上線，雙方共謀以顏旭懋出資、陳耀華提供漁船運輸、莊啟義開船方式運毒走私入境。

顏旭懋110年4月底至5月初指示莊啟義開船前往東沙島東南海域，向不明船隻取得總重約623公斤，38袋甲基安非他命後，返回屏東縣新園鄉鹽埔漁港走私入境。

隨後由洪凱祥、郭冠廷、粘元榤分駕2車，將其中20幾袋毒品運往彰化交給陳俊嘉、涂宏德，由這2人再與其他共犯送往倉庫藏放。陳俊嘉則又將其中10多袋運往其他地方。

屏東地方法院一審依違反毒品危害防制條例等罪判陳耀華、莊啟義無期徒刑，褫奪公權終身；黃志生6年2個月、洪凱祥11年6個月、郭冠廷、粘元榤均有期徒刑10年、陳俊嘉有期徒刑13年6月、涂宏德有期徒刑7年。

全案經上訴二審，高雄高分院今年3月間改判陳耀華17年半，同案其餘被告則改判6年2個月至12年半不等徒刑，全案可上訴。另外，莊啟義今年3月因重病不能到庭，同案另結；指示運毒的顏旭懋另案審理中。

走私 屏東縣 毒品

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