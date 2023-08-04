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交通部駐倫敦雇員貪汙公款131萬 「不是重大難容」判緩刑

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

交通部觀光局駐英國倫敦辦事處前官姓雇員利用辦理出納業務詐取公款131萬元，偵查中繳回犯罪所得，台北地院審理，依2個貪汙罪判官有期徒刑2年，緩刑4年，支付公庫50萬元，並命上法治教育課程5場次。可上訴。

合議庭依2個貪汙利用職務詐取財物罪各判官有期徒刑1年9月、1年11月，各判褫奪公權2年，定應執行刑。

官受雇時，負責行銷企劃規劃與執行、經費核銷與匯款出納業務。倫敦辦事處2020年報名參加「TTR Road Show」愛爾蘭旅展，已繳參展費歐元2695元，不過，旅展因新冠肺炎疫情取消，旅展主辦單位將錢退回倫敦辦事處。

檢方指控，官於2020年7月23日在辦公室以電子郵件開設帳戶，造成旅展主辦單位誤認為退還帳戶，遂於2020年8月24日將剩餘參展費匯入帳戶，官即以此方式詐得歐元2695元款項。

此外，倫敦辦事處自觀光局申設的第一銀行帳戶匯出款項時，須經辦事處李姓主任核准，不過，官偽造李的署押再詐得英鎊3萬2501元，調查局北部機動工作站偵辦，檢方依貪汙罪起訴官。

法院審理，官坦承犯罪，表示已自動繳交全部犯罪所得，因搬家面臨大額支出又逢疫情無法增加收入才犯罪等。

合議庭認為，官的犯罪動機不是重大難容，利用職務詐取財物罪本刑為7年以上，就算因繳回犯罪所得減輕，最少還是得判3年6月，因此利用遞減減刑規定量刑，考量官現為保險業內勤、月入4萬元等，依法判決。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

貪汙 交通部

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