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扯鈴教練共諜案再添1人涉案 海巡署士兵收押禁見獲准

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

扯鈴教練魯紀賢等6人被控遭中共吸收現役軍人發展共諜組織，台北地檢署於上月底訊後，以串滅證之虞向法院聲押5人獲准、嫌疑人郭書瑤胞弟郭伯廷以20萬元交保。北檢追查發現，海巡署北部分署馮姓士兵涉嫌也遭吸收，前天拘提馮到案訊問，昨日下午依涉嫌國家安全法，向法院收押禁見獲准。

目前魯紀賢、林明慧、林姿穎、常德隆和李得勝等5人收押禁見，郭伯廷複訊後以20萬元交保。北檢前日追查發現，海巡署北部分署馮姓士兵也涉案，檢方前天拘提到案，昨天下午依涉嫌國家安全法向法院聲請收押禁見獲准。

案件源於，魯紀賢涉嫌透過退役士官兵及當舖、錢莊業者吸收服役中的軍人扮共諜，為大陸人士發展組織、伺機刺探及蒐集軍情。涉案退休士官均因軍中薪水不高，為想多賺點錢投資生意，答應魯紀賢幫忙蒐集國軍近年戰備資訊、任務分配、單位編制、人事異動等機敏軍情；被物色鎖定吸收的對象都是昔日同袍或受訓同學。

扯鈴教練魯紀賢（中）涉嫌發展組織刺探軍情。記者房荷庭／攝影
扯鈴教練魯紀賢（中）涉嫌發展組織刺探軍情。記者房荷庭／攝影

共諜

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