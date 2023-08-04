扯鈴教練共諜案再添1人涉案 海巡署士兵收押禁見獲准

扯鈴教練魯紀賢等6人被控遭中共吸收現役軍人發展共諜組織，台北地檢署於上月底訊後，以串滅證之虞向法院聲押5人獲准、嫌疑人郭書瑤胞弟郭伯廷以20萬元交保。北檢追查發現，海巡署北部分署馮姓士兵涉嫌也遭吸收，前天拘提馮到案訊問，昨日下午依涉嫌國家安全法，向法院收押禁見獲准。

目前魯紀賢、林明慧、林姿穎、常德隆和李得勝等5人收押禁見，郭伯廷複訊後以20萬元交保。北檢前日追查發現，海巡署北部分署馮姓士兵也涉案，檢方前天拘提到案，昨天下午依涉嫌國家安全法向法院聲請收押禁見獲准。