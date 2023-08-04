柴刀猛劈妹夫後頸一刀 他缺乏家庭溫暖殺人未遂判2年7月
阮姓越南籍移工依附妹妹、謝姓妹夫來台工作，酒後卻因家鄉土地問題大吵，拿了把柴刀朝謝後頸猛砍，所幸緊急送醫縫合保住一命；法院審酌，謝主觀有殺人犯意，考量他寄人籬下、4年沒回家，缺乏家庭溫暖且已和妹夫和解，認情堪憫恕減刑後依殺人未遂罪判他2年7月，可上訴。
檢警調查，阮男2022年12月11日在和美鎮住處和弟弟聊天時，卻因財產問題和妹妹起口角，還出腳打算踢對方被制止，負氣拿了1把柴刀命謝姓妹夫找仲介過來被拒絕，阮竟趁著謝男未注意時從他後頸猛砍了一刀。
謝男當場濺血所幸緊急送醫縫合無生命危險，但仍留下長7公分、深2公分刀傷，阮男作案後仍氣憤難消，逃離現場持刀叫罵、破壞妹夫家大門後被警方逮捕。
審理時阮男矢口否認殺人未遂，辯稱當時有喝酒不記得情形，且妹夫平時對他不錯，彼此沒有仇恨，自己也無殺人犯意。
阮的妹妹證稱，當天和哥哥因越南土地問題起衝突，對方也有喝酒比較衝動還起身要踹她一腳，後來就邊離開邊說要殺他們，沒多久就得知老公被哥哥砍脖子。
法院審酌，阮男當時拿的柴刀刀刃長23公分，雖不甚鋒利但質地沈重，若朝人頸部批砍仍足以致人於死，且謝男是在無防備下遭阮砍殺，造成長7公分、深2公分傷口，可見阮下手力道猛烈，主觀確實有殺人犯意。
法院也考量，阮男是外籍移工，遠渡重洋來台依附妹妹、妹夫工作，周邊雖有弟妹照應，但仍屬寄人籬下，和父母、妻子分隔兩地，加上疫情已4年沒回家，因缺乏家庭溫暖一時情緒失控，尚屬情有可原，且僅砍殺一刀就逃離，手段尚非凶殘。
法院也考量，謝男事後已原諒阮，雙方和解撤告，審酌後依刑法第59條情堪憫恕減刑後，依殺人未遂罪判他2年7月，並於刑之執行完畢或赦免後，驅遂出境。
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