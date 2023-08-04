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冷氣機砸死女大學生 法務部今協助家屬申請被害人補償180萬

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

新北市板橋區上月發生政治大學黃姓女大學生等公車被從天而降的窗型冷氣機砸死命案，法務部保護司今天督導、協助死者家屬填寫犯罪被害人補償申請書，新北地檢署預計月底開會審議，提供黃家180萬元。

犯罪被害人權益保障法今年2月通過修正、7月1日上路，法律規定，因犯罪致死亡者的遺屬可申請補償金180萬元，相較過去法制程序已簡化，不過，新北地檢署犯保分會仍需形式審議，但不再審酌價額，預計家屬可全額獲償。

新北地檢署案發翌日即7月21日上午，偵訊施工失手的李姓男子，訊後，依過失致死罪嫌諭令以3萬元交保、限制住居，犯保協會新北分會同一天下午1時30分配合檢察官相驗，派人至亞東醫院往生室關懷黃姓女大生家屬。

犯保分會依犯保法規定進行評估，於訪視死者家屬時提供關懷慰問金、安排委任告訴代理律師、視狀況轉介心理師提供諮商輔導，並持續陪同參加新北市政府局處說明及協助解釋司法訴訟程序，今天督導分會協助家屬撰擬申請書。

依規定，犯罪遺屬補償金為180萬元，由於黃姓女大生未婚，她的第一順位繼承人是父親、母親，個案預計由女大生父母共同申請、共同具領，新北地檢署犯保分會將在審議會後撥款。

上月20日下午1時許，22歲的黃姓女大生在台北捷運新埔站2號出口等公車，突然有一台重達約30公斤的直立式窗型冷氣機自17樓從天而降，直接打中黃女頭部，黃女瞬間倒地。

慘案發生時，有具護理專業人士目擊，對黃女施作CPR，並通報警消處理，黃女雖當場即無生命跡象，仍送往亞東醫院救治，急救時，黃女頭部大面積擦挫傷、雙腿也骨折，搶救後宣告不治，刑事責任部分由檢方偵處中。

政治大學黃姓女大學生上月20日在台北捷運新埔站2號出口被從天而降的冷氣機砸死。本報記者／翻攝
政治大學黃姓女大學生上月20日在台北捷運新埔站2號出口被從天而降的冷氣機砸死。本報記者／翻攝

冷氣 補償金

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