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在學校摸前女友屁股！高中生涉性騷判刑6月

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拍一下代價不輕 桃園某高中生性騷擾同班前女友判刑6月

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園某高中夜校賴姓男學生，去年1月某晚趁課後打掃時間偷摸同班前女友的屁股，挨告性騷擾仍矢口否認，反指對方找同學串證誣陷他，但說法未被採信，今天被桃園地院依性騷擾罪判刑6月，得易科罰金。可上訴。

判決指出，賴男與前女友都是夜校學生，而且是同班同學，所以分手之後，2人仍會見面。他被指控去年1月13日晚間趁前女友整理教室後方垃圾時，趁機摸了前女友屁股一下，事後雙方均提出人證，互指對方不對。

事發後，賴男否認犯行，辯稱自己在前女友指控的時間點正和其他同學打球，指前女友和目擊者的證詞邏輯不一致，懷疑對方串證。賴男的前女友與目擊者則於檢方偵訊時具結所言屬實，班導師也作證稱被害女學生反映遭遇時情緒激動並示範賴男如何騷擾她。

法院調查，被害女學生與目擊者的證詞是報案時間有出入，性騷擾情節則大致相符，而目擊者與賴男素無恩怨，應無冒偽證刑責風險陷賴男於不義的理由，證詞並非完全不可採信。反觀賴男雖稱前女友跟目擊者串證，但未提出證據，而他的證人雖能說出自己於何時何地與賴男打球，卻連學校下課時間、教室位置等基本資訊都答錯，因此難以採信。

法院認為，賴男是年滿18歲的成年人，又曾和前女友交往，應知兩性交往及應對方式，但為了一己私慾做出性騷擾行為，犯後又矢口否認，未能道歉或補償前女友損害，難認態度良好，因此量處其刑。

桃園某高中賴姓男學生性騷擾同班前女友，因犯後矢口否認，今天被桃園地院依性騷擾罪判刑6月，得易科罰金。示意圖／Ingimage
桃園某高中賴姓男學生性騷擾同班前女友，因犯後矢口否認，今天被桃園地院依性騷擾罪判刑6月，得易科罰金。示意圖／Ingimage

女友 性騷擾

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