聽新聞
test
0:00 / 0:00
就為喝口涼的！他違規迴轉意外被抓到酒駕 高雄男苦喊：代價太大
高雄47歲沈姓男駕駛日前行經成功南路與仕隆路口時，短暫停靠路邊買手搖飲後，因看錯號誌燈駕車迴轉正巧遭巡邏警撞見攔查，因沈男前晚有飲酒，身上仍散發濃厚酒味，經酒測酒精濃度達每公升0.23毫克，已符合扣車要件，被警當場製單舉發，讓他苦喊手搖飲的代價太大。
岡山分局橋頭分駐所警員朱光涵、林忠辰周二上午10時許，正執行巡邏勤務時，恰巧直擊一輛大貨車自對向慢車道紅燈迴轉，兩警當場將駕駛沈男攔下盤查。
當時，沈男副駕駛乘客不斷向警方求情，直說因天氣太炎熱，只是停靠路邊買杯手搖飲，看錯號誌才會不小心違規。但警方查看身份後發現，沈男過去曾有酒駕前科，而他身上竟還散發著濃濃酒氣。
沈男坦承，昨晚的確有飲酒，本以為睡一覺醒來就沒事，沒想到酒測值仍達每公升0.23毫克，符合酒測值0.15至0.24毫克的扣車要件，警方當場依其違規事實製單舉發，就連他的大貨車也要連帶被扣車拔牌。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言