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就為喝口涼的！他違規迴轉意外被抓到酒駕 高雄男苦喊：代價太大

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄47歲沈姓男駕駛日前行經成功南路與仕隆路口時，短暫停靠路邊買手搖飲後，因看錯號誌燈駕車迴轉正巧遭巡邏警撞見攔查，因沈男前晚有飲酒，身上仍散發濃厚酒味，經酒測酒精濃度達每公升0.23毫克，已符合扣車要件，被警當場製單舉發，讓他苦喊手搖飲的代價太大。

岡山分局橋頭分駐所警員朱光涵、林忠辰周二上午10時許，正執行巡邏勤務時，恰巧直擊一輛大貨車自對向慢車道紅燈迴轉，兩警當場將駕駛沈男攔下盤查。

當時，沈男副駕駛乘客不斷向警方求情，直說因天氣太炎熱，只是停靠路邊買杯手搖飲，看錯號誌才會不小心違規。但警方查看身份後發現，沈男過去曾有酒駕前科，而他身上竟還散發著濃濃酒氣。

沈男坦承，昨晚的確有飲酒，本以為睡一覺醒來就沒事，沒想到酒測值仍達每公升0.23毫克，符合酒測值0.15至0.24毫克的扣車要件，警方當場依其違規事實製單舉發，就連他的大貨車也要連帶被扣車拔牌。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄沈姓男子前一晚飲酒，隔天中午酒測值仍高達0.23毫克。記者古和純／翻攝
高雄沈姓男子前一晚飲酒，隔天中午酒測值仍高達0.23毫克。記者古和純／翻攝
高雄沈姓男子駕駛大貨車行經橋頭成功南路違規迴轉遭警攔查。記者古和純／翻攝
高雄沈姓男子駕駛大貨車行經橋頭成功南路違規迴轉遭警攔查。記者古和純／翻攝

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