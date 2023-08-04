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男子出差高雄喝得酩酊大醉 謊報打架又噴得飯店一地粉末

聯合報／ 記者林保光／即時報導

太陽能板公司員工林姓男子與同事出差南下高雄，今天凌晨他喝醉酒返回飯店，卻謊報飯店有人打架，他走出房間還拿飯店備用的滅火器，將走廊噴得一地粉末，警方到場發現他躺樓梯間，已經醉得不省人事。

林姓男子出差喝醉酒，謊報飯店有人打架，又開滅火器噴得飯店一地粉末。記者林保光／翻攝
林姓男子出差喝醉酒，謊報飯店有人打架，又開滅火器噴得飯店一地粉末。記者林保光／翻攝

據了解，林姓男子（31歲）與3名同事自北部南下高雄出差，投宿高雄市新興區中正四路中央飯店，今天凌晨5時許，他們在外喝酒回飯店後，各自進房不久，林卻打電話給110報警 ，稱飯店裡有人打架。

就在飯店對面的新興警分局中山路派出所員警接獲通報，趕緊出動去飯店要制止打架滋事，卻不見滋事者，但飯店走廊卻被噴得一地的粉末。

警方調閱飯店監錄系統畫面，才發現林姓房客晃出走廊，見一旁有滅火器，便打開滅火器噴頭，朝走廊噴粉末離去，但不見林的去向，四處在飯店內尋人，才發現林已醉倒在安全梯樓梯間，將他帶回派出所。

警方找到林的同事，一問才知道他常因醉酒，出現脫序行為。警方依違反社會秩序維護法「無故撥打警察機關報案專線」行為，移送高雄簡易庭裁罰，可裁拘留或1萬2000元以下罰鍰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

林姓男子出差喝醉酒，謊報飯店有人打架，又開滅火器噴得飯店一地粉末。記者林保光／翻攝
林姓男子出差喝醉酒，謊報飯店有人打架，又開滅火器噴得飯店一地粉末。記者林保光／翻攝
林姓男子出差喝醉酒，謊報飯店有人打架，又開滅火器噴得飯店一地粉末，警方在發現他已醉倒在樓梯間。記者林保光／翻攝
林姓男子出差喝醉酒，謊報飯店有人打架，又開滅火器噴得飯店一地粉末，警方在發現他已醉倒在樓梯間。記者林保光／翻攝

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