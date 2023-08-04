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幫選民處理罰單被訴 竹縣新埔鎮長陳英樓無罪
新竹縣國民黨籍新埔鎮長陳英樓被控在選舉期間答應幫忙賴姓選民「處理」交通違規罰單涉嫌期約賄選遭起訴。經法官調查，陳英樓在電話中並無說出任何與選舉、投票、支持等相關言語，與「期約」要件不符，加上未有其他積極事證，諭知無罪。陳英樓表示，感謝司法還他清白。
判決指出，賴姓女子去年11月16日晚間7時許，參加新埔鎮長候選人陳英樓舉辦的園遊會，因機車違規停車，被警方開單。賴女遭取締後，隔天致電陳英樓反映此事，表示自己賣菜賣3天也繳不起罰單，陳英樓當時要賴女把單子拿到競選總部，賴女則致謝「你的票絕對會記得」云云。
陳英樓事後主張，對話內容是賴女自己的意思，他只是告訴賴女把單子拿給總部。並強調絕無期約賄選，稱自己7、8年沒踏入政治，根本沒能力銷單，是因為民眾不懂開單的後續流程才來詢問。
陳英樓的律師也說，競總人員跟賴女說這是白單、不用繳錢，只是違規通知而已，無論總部人員解釋是否正確，這也是種處理的方式，雙方並沒有涉及不正當利益，也沒有銷單。
法官認為，陳英樓在電話中並無說出任何與選舉、投票、支持等相關言語，與「期約」要件不符，加上未有其他積極事證，諭知陳英樓無罪。不過賴女以自身和媳婦的選票，換取免繳交通違規罰鍰，顯已敗壞選風，依妨害投票罪判有期徒刑2月，緩刑2年，褫奪公權1年。
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