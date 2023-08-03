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雄檢「靖平專案」連破4洗錢集團 檢察總長親自嘉勉

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

高雄地檢署「查緝新興犯罪專責小組」檢察官鄭益雄、呂尚恩，日前執行「靖平專案」，連續溯源查獲4組利用虛擬貨幣為犯罪組織洗錢的不法集團，查扣不法所得高達2億元，檢察總長邢泰釗肯定檢警「上窮碧落下黃泉」的辦案精神，今天親自前往高雄頒獎，鼓勵檢警辛勞。

雄檢查獲的4組利用虛擬通貨專為犯罪組織洗錢的不法集團中，其中1組建置非法金流管理平台為犯罪組織提供一站式洗錢服務；另3組以「假幣商」手法，對外自稱正當幣商，負責接收詐欺集團詐取被害人的款項，將贓款轉換為泰達幣，再匯至詐欺集團指定電子錢包地址或虛擬通貨人頭帳戶，達成掩飾或隱匿犯罪所得來源之目的。

邢泰釗今天專程前往雄檢，致贈「火鳳」獎座及獎狀，嘉勉檢警同仁。他表示，新興犯罪是世界性的問題，不斷以各種形式出現，雄檢2位檢察官發揮效率、創新、主動的辦案精神，積極出擊溯源剷除犯罪集團金脈，剷除洗錢管道，對社會貢獻甚大，且雄檢不僅有創新偵查作為，行政上也首創「虛擬通貨入庫管理系統」，作好周延後勤配套，成效亮眼。

高雄地檢署「靖平專案」連破4起洗錢不法集團，檢察總長邢泰釗在颱風天親自南下前往嘉勉辦案檢察官。圖／最高檢提供
高雄地檢署「靖平專案」連破4起洗錢不法集團，檢察總長邢泰釗在颱風天親自南下前往嘉勉辦案檢察官。圖／最高檢提供

洗錢 邢泰釗 詐欺

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