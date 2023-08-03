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彰化北斗鎮長補選5日投票 警調鄰近分局百名警力維安

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣北斗鎮長補選倒數計時，選票今天下午運抵北斗鎮選務中心，台灣高等檢察署台中檢察分署檢察長林錦村，召開選舉治安維護及查賄制暴工作會議，將調集鄰近分局近百名警力進駐協助查賄制暴。

北斗鎮長補選5搶1，競爭激烈，賄選傳聞滿天飛，據了解，有關單位接獲5件賄選情資，鎮長候選人楊麗香邀集別的候選人昨天到宮廟斬雞頭，宣誓過去和這次選舉從未買票也不會買票，無黨籍顏宏霖、民進黨江熊一楓、司法正義黨洪參民、無黨籍林政興雖未到場，但分別在不同場合表明絕沒賄選。

檢方重視北斗選風，台中檢察分署檢察長林錦村昨（２日）到北斗警分局指導查賄制暴工作重點，彰化地檢署檢察長張曉雯、彰化縣警察局長張國雄、北斗警分局長吳詠傑、刑大大隊長徐名谷和政風室主任周友蓮等人出席，檢警聯手查賄制暴。

林錦村指出，應嚴加查察現金買票、選舉賭盤、網路假訊息等妨害選舉行為。應彰化地檢署檢察長張曉雯也表示，已成立查賄制暴專案小組，選舉期前、期中到最後倒數時刻都與警察局等各單位保持密切聯繫。

北斗警分局長吳詠傑今天表示，北斗警分局規畫充足警力維護選舉安全，除候選人的人身安全之外，住居所、競選總部、競選看板、布條、競選活動、選票的運送及儲存、投開票所的安全維護，另調集鄰近警分局近百名警力進駐北斗警分局，預防選前之夜和投開票所的突發狀況，對臨時違法狀況都速查嚴辦。

台中檢察分署到彰化縣北斗警分局指導北斗鎮長補選查賄制暴工作重點。圖／北斗警分局提供
台中檢察分署到彰化縣北斗警分局指導北斗鎮長補選查賄制暴工作重點。圖／北斗警分局提供
彰化縣北斗警分局對全體員警加強北斗鎮長補選查賄制暴工作重點。圖／北斗警分局提供
彰化縣北斗警分局對全體員警加強北斗鎮長補選查賄制暴工作重點。圖／北斗警分局提供

賄選

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