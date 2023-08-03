彰化北斗鎮長補選5日投票 警調鄰近分局百名警力維安

彰化縣北斗鎮長補選倒數計時，選票今天下午運抵北斗鎮選務中心，台灣高等檢察署台中檢察分署檢察長林錦村，召開選舉治安維護及查賄制暴工作會議，將調集鄰近分局近百名警力進駐協助查賄制暴。

北斗鎮長補選5搶1，競爭激烈，賄選傳聞滿天飛，據了解，有關單位接獲5件賄選情資，鎮長候選人楊麗香邀集別的候選人昨天到宮廟斬雞頭，宣誓過去和這次選舉從未買票也不會買票，無黨籍顏宏霖、民進黨江熊一楓、司法正義黨洪參民、無黨籍林政興雖未到場，但分別在不同場合表明絕沒賄選。

檢方重視北斗選風，台中檢察分署檢察長林錦村昨（２日）到北斗警分局指導查賄制暴工作重點，彰化地檢署檢察長張曉雯、彰化縣警察局長張國雄、北斗警分局長吳詠傑、刑大大隊長徐名谷和政風室主任周友蓮等人出席，檢警聯手查賄制暴。

林錦村指出，應嚴加查察現金買票、選舉賭盤、網路假訊息等妨害選舉行為。應彰化地檢署檢察長張曉雯也表示，已成立查賄制暴專案小組，選舉期前、期中到最後倒數時刻都與警察局等各單位保持密切聯繫。