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奢華名表、精品包、保時捷 雄檢破4案詐金達2億 檢察總長今嘉勉

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄近期查獲4起新興融詐騙案，總金額近兩億元，其中一件水房金主在台灣，受害者則是大陸人，另有詐欺犯專研洗錢司法叢書誆稱考取證照用，為此，檢察總長邢泰釗今天特別南下嘉勉雄檢有功人員，並展示眾多昂貴精品及高達千萬跑車，皆為不法所得。

雄檢指出，近來有不少新興犯罪的金融詐欺案，檢方融合傳統與創新偵辦技巧，接連查緝4案以「假幣商」、「第四方支付」等方式，進行詐欺洗錢等不法勾當。

高雄市警局6月配合檢方查緝，共破獲詐欺轉帳水房8件33人、話務機房2件17人、假網購主嫌拘捕4件4人，合計詐欺集團26件114人、查扣不法所得房屋6棟、汽車10輛、現金(新臺幣)2,244萬1,163元、總價值逾1億8,388萬元，經警政署評核為全國第一名單位。

雄檢說明，這四起金融詐欺案，受害者若包含大陸地區民眾，共逾8百多人受害。由於雄檢兩名檢察官運用創新偵辦方式，從一般詐欺案中抽絲剝繭向上朔源，才能找出詐金高達上億軌跡的犯罪事證，獲檢察總長邢泰釗青睞，今天特地南下嘉勉司法有功人員。

今天雄檢特地展示查扣的不法所得，其中除了昂貴的精品包款外，還有一支7百多萬的手表，及改裝破千萬的保時捷911及3座國內外收藏家喜愛的庫柏力克熊，價值20至70多萬，全都格外引人注目。

雄檢襄閱主任檢察官宋文宏指出，有不少車商特別看準手上有快錢的買家，刻意介紹高價車款，甚至讓買家能貸款購入，而有些車主因不法勾當旗下財產遭法拍，面臨無力償還利息與本金贖回車子的慘況，導致於名貴跑車流當成了權利車，讓車商因而能轉手再狠賺一筆資金。

據了解，檢警6月6日還在余姓主嫌高雄家中，查扣一輛價值千萬的麥坎倫，因受損嚴重需百萬修復，目前由權利車商保管，另外，今天被邢泰釗美言設計外觀不凡的這輛保時捷911，即將在本月7日法拍，屆時必將吸引不少買家競逐標價。

檢察總長邢泰釗仔細瞧瞧保時捷911的內裝，笑稱設計好，這為國庫進帳不少。記者古和純／攝影
檢察總長邢泰釗仔細瞧瞧保時捷911的內裝，笑稱設計好，這為國庫進帳不少。記者古和純／攝影
檢察總長邢泰釗查看所扣得詐欺嫌犯的不法所得，不乏價值上百萬的昂貴精品。記者古和純／攝影
檢察總長邢泰釗查看所扣得詐欺嫌犯的不法所得，不乏價值上百萬的昂貴精品。記者古和純／攝影
檢察總長邢泰釗嘉勉高雄地檢署及高雄市警局有功人員。記者古和純／攝影
檢察總長邢泰釗嘉勉高雄地檢署及高雄市警局有功人員。記者古和純／攝影
檢察總長邢泰釗看好保時捷911的法拍實力，應能為國庫賺進大筆現金。記者古和純／攝影
檢察總長邢泰釗看好保時捷911的法拍實力，應能為國庫賺進大筆現金。記者古和純／攝影
日製的庫柏力克熊深受藝術品收藏玩家喜愛。記者古和純／攝影
日製的庫柏力克熊深受藝術品收藏玩家喜愛。記者古和純／攝影
這只價值7百萬的手表，可說是掛在手上的豪宅。記者古和純／攝影
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