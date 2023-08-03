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國考壓力大男持美工刀刺傷祖父母、大伯 一審判4年半

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣23歲王姓男子疑參與國家考試備感壓力，平常人際關係不佳，去年9月，他竟持美工刀、剪刀，刺傷祖父母、伯父，3人臉部、胸、頸等多處穿刺傷，祖母遭刺後逃出報案。屏東地院審理後今宣判，王男犯家暴殺人未遂等罪，判處有期徒刑4年6月，全案可上訴。

全案發生在去年9月20日上午10點24分，王男趁其他家人外出工作或上學後，家中只剩下他與83歲莊姓祖母、91歲王姓祖父，59歲大伯王男在家，王將美工刀、剪刀藏在褲子口袋，先至1樓客廳，持美工刀、剪刀刺殺祖母臉、頸、胸部等處，祖母倒地後，王男到1樓臥室，持刀、剪刺殺在床上睡覺阿公的頸、胸、背等處，再轉而刺殺身體癱瘓坐在臥室椅子的大伯胸部，導致祖母、祖父與大伯，3人均大量失血且受有身體多處多重撕裂傷、穿刺傷。

91歲祖父傷勢最嚴重，全身有10多處外傷，臉部有撕裂傷，嘴角有長達7公分傷口。59歲大伯右側肩膀、頸部擦傷，前胸、雙手有撕裂傷，83歲祖母肢體外傷。

警方調查，23歲王姓男子大學畢業，準備高普考，之前落榜過，準備考試壓力大深感厭世，又因同住家中長者年邁多病、乏人照料，王在去年8月初起即有殺害祖父母及伯父後再輕生念頭，還預先在文具行買犯案工具美工刀3把。

檢方將王男依家暴殺人未遂等罪提起公訴，屏東地院今審結，依殺害直系血親尊親屬未遂罪、殺人未遂等3罪，並處王男4年6月，有期徒刑，全案可上訴。

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疑不堪國考壓力，王姓男子持美工刀刺傷祖父母與大伯，一審屏東地院判處4年半有期徒刑，可上訴。記者劉星君／翻攝
疑不堪國考壓力，王姓男子持美工刀刺傷祖父母與大伯，一審屏東地院判處4年半有期徒刑，可上訴。記者劉星君／翻攝

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