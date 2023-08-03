玩「新瑪奇」用外掛被封帳 玩家告橘子索88萬結局出爐

台中市吳姓男子是網路遊戲「新瑪奇」玩家，但他指控遊戲橘子公司以「遊戲行為異常」，終止他的帳號，吳向橘子求償88萬元，二審審結，認定吳使用外掛程式玩遊戲，遊戲橘子公司依契約終止服務，無過失或故意侵害吳權益，駁回吳訴請，全案免賠確定。

判決指出，吳姓男子是遊戲橘子公司代理營運的「新瑪奇」網路遊戲的玩家，吳從前年間即開帳號遊玩，去年1月24日，吳被遊戲橘子終止帳號，不讓吳再進入遊戲遊玩，遊戲橘子還寄信給吳，稱封帳理由是「遊戲行為異常」，所以不再提供遊戲服務。

吳男不服提出損害賠償告訴，抗辯遊戲橘子的契約，有違反經濟部公告的「網路連線遊戲服務定型化契約應記載及不得記載事項」規定，遊戲橘子的規章無效，而且橘子公司指控他使用「外掛程式」，但未明訂何種程式屬外掛程式，而且他也不知道遊戲橘子有相關的遊戲契約、管理規則。

吳男表示，因為遊戲橘子公司侵害他的權益，以遊戲時間換算，受有財產損失11萬元、精神損失11萬元，另外請求懲罰性賠償66萬元，總計請求遊戲橘子公司賠償88萬元、恢復帳號。

遊戲橘子公司則說，吳男使用帳號登入遊戲後，被系統偵測到持續使用「小艾版染色器」的外掛程式，該程式透過改變遊戲設定功能，獲取玩家利益，屬於以不當方式破壞遊戲公平性，與微軟Windos系統不會破壞遊戲本身功能、內容不同，而且遊戲契約有清楚標示，因此依規定終止契約，屬於合法而非侵權行為。