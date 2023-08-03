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坑殺股民要賠天價!樂陞案判賠逾51億 許金龍要賠20餘億

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

造成眾多股民受害的「樂陞科技」案，投保中心代近2萬名投資人提出民事求償訴訟，台北地院判決樂陞前董事長許金龍、百尺竿頭公司及日籍負責人樫埜由昭、中國世紀華通CEO王佶、樂陞財務顧問林宗漢、律師鄭鵬基、操盤手楊博智(本名楊瑞仁)因涉違反證交法，判連帶賠償共51億多元，其中，許金龍個人被判連帶賠償金額就逾20億；樂陞前獨董陳文茜尹啟銘、李永萍3人及其他董監事則獲判免賠。全案可上訴。

台北地院的這項判決股民受害集體訴訟少見天價，由於還可上訴，受害股民何時能拿到錢仍是未知數。

2016年爆發的樂陞案，前董事長許金龍被控自導自演日商百尺竿頭併購案，併購破局後坑殺近2萬股民，許金龍還利用內線交易賺取個人利益，包括找曾因國票案知名的楊博智當操盤手，炒作樂陞公司股價，藉私募股票、可轉換公司債套取個人利益，隔年北檢偵結起訴時，估計許金龍等人不法獲利高達40億元。

尹啟銘 內線交易 陳文茜

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