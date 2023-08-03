聽新聞
test
0:00 / 0:00
優先執行不禮讓行人罰鍰 台南分署使出殺手鐗讓3人繳清
台南29歲薛姓男子、63歲蕭姓婦人及56歲楊姓男子，分別於2020、2021年駕車，於行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過，肇事致人受傷，經警舉發而遭市府裁罰後未繳納，行政執行署台南分署盯上，列入優先執行，經扣押存款、保單後，陸續出面繳清。
台南分署指出，薛於2020年9月間騎車行經安平區安北路，於行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過，肇事致人受傷，經警舉發後裁罰1500元，逾期不繳納，移送台南分署強制執行。
執行人員收案後，立即寄發傳繳通知單，但他並未繳款。去年6月間核發執行命令扣押保單未果，今年7月間另行扣押存款，扣得937元。他提款時領不到錢來電詢問，才被告知有罰單未繳。
他說，從事甜點師傅工作，在各縣市到處接單，這幾天有訂單須在北部工作，承諾會找時間來繳。隨後，他委託父親昨天攜帶現金至分署繳清欠款。
無獨有偶，蕭婦2021年4月間駕車行經安平區健康路與健康新路口，於行人穿越道有行人穿越，未暫停讓禮讓行人優先通過，肇事致人受傷，經警舉發後裁罰2600元。
執行人員收案後，核發執行命令扣押她購買的保單、存款，後經保險公司回覆扣得保險給付2180元，剩餘金額則自行到場繳清。
此外，楊於2021年12月間駕車行經南區大同路與健康路，轉彎時，未暫停禮讓行人優先通行，肇事致人受傷，經警舉發後裁罰2600元。另他滯欠交通罰鍰1萬2000元、110年度健保費9912元，合計滯欠金額2萬4512元，逾期不履行，經移送台南分署強制執行。
台南分署表示，執行人員收案後，通知他到場報告財產狀況，但他未到場，後查得他的聯絡電話，以電話聯繫到場，並提出清償計畫，他表示，先行繳納3000元，其餘金額自8月起每月繳納6000元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言