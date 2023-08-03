彰化賓士車撞民宅2人受傷 直播主名車撞凹變形不是他開的
彰化縣永靖鄉中山路三段昨天上午發生一起賓士車撞上民宅造成二人受傷車禍，嚴重毀損的白色賓士車也被網友po上社群指出是當地直播主的車子引發熱議，警方證實，車主的確是胡姓直播主的車，不過當時是其友人許姓男子駕駛，許男和車上女友人二人都受輕傷送醫。
這起賓士車撞到民宅牆壁，車體嚴重變形毀損，不僅車頭被撞凹，後方車門也變形，車尾後包還掉落，一旁鋼柱也被撞歪，有網民將照片po上「抖音」社群，引發討論，還說「撞成這樣，人也不見了」，大家議論紛紛，懷疑是酒駕出車禍人快逃，也有人消遣「好狠的停車法」，更有眼尖網友認出車子車號好像是當地知名胡姓直播主的車子。
警方今天證實，白色賓士車的車主的確是胡姓直播主，不過是昨天上午9點多發生車禍，駕車者是車主友人21歲許姓男子，許男和車上女友人均受傷送醫，許男是無照駕駛，無酒駕，由於車禍當時也在下雨，初步研判可能是過彎操作不當，加上天雨路滑而撞車，真正肇事原因釐清中。
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