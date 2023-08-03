李男在許展維服務處前放煙火臉書發言涉恐嚇 法院收押

民進黨屏東縣議員許展維近日因涉案遭檢方20萬元交保，7月31日晚間宣布退出屏南立委選舉，56歲李姓男子深夜到許服務處外咆哮、惡意放鞭炮，並在臉書留言恐嚇，檢方昨訊問後，認為李男涉恐嚇危害安全罪，向法院聲請羈押獲准。

檢方指出，李男因認為議員許展維夫妻涉貪汙罪嫌，7月31日晚間到許展維萬丹服務處前的道路放煙火，當晚在臉書貼文聲稱後續將邀集他人參與更大活動意旨等內容，涉及以加害生命、身體及財產的恐嚇言論，讓許展維心生畏懼，致生危害安全。