2歲童亂丟衛生紙…大腿被捏到挫傷瘀青 動手的幼兒園長下場慘了

新竹市鄭姓幼兒園長3年前清理學生的嘔吐物時，制止2歲周姓幼童多次丟衛生紙、濕紙巾未果，動手捏幼童大腿致挫傷瘀青，被判刑6月定讞；新竹市政府廢止幼兒園設立許可並解雇鄭、4年不得雇用，鄭不服行政訴訟，台北高等行政法院判他敗訴，可上訴。

鄭除了是幼兒園長也是兼任教保服務人員，他2020年11月24日代理2歲專班的教保服務，清理幼兒嘔吐物時，周童在一旁持續丟衛生紙、濕紙巾到嘔吐物處，被多次制止、帶離現場，周童仍持續動作，鄭便在周童大腿兩側施力捏2次，造成挫傷瘀青。

鄭刑事被依成年人故意對兒童傷害罪判刑6月定讞，新竹市政府調查後依法廢止教保服務機構設立許可，並解雇鄭、4年不得雇用；鄭和幼兒園認為，市府處分適用法律有違誤，且他是為了制止周童的錯誤行為，才用手輕捏大腿驅離，目的是教導周童正確衛生教育觀念，沒有逾越輔導管教性質，不能認定為體罰。

鄭和幼兒園指出，對周童捏大腿的本意為警告，或許有控制力量失當的情形，但不是惡意體罰，市府廢止幼兒園設立許可、收回證書，適用法律碩物，也違反比例原則。