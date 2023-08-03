幫選民「處理」罰單被起訴 新埔鎮長陳英樓這原因無罪

新竹縣新埔鎮長陳英樓被控在選舉期間答應幫忙賴姓選民「處理」交通違規罰單涉嫌期約賄選遭起訴。不過法官調查，陳英樓在電話中並無說出任何與選舉、投票、支持等相關言語，與「期約」要件不符，加上未有其他積極事證，諭知陳英樓無罪。賴女則被依妨害投票罪判有期徒刑2月，緩刑2年，褫奪公權1年。陳英樓也表示，非常感謝司法還他清白。

判決書指出，陳英樓為新埔鎮第19屆鎮長候選人，賴女去年11月16日晚間7時許，前往參加陳英樓舉辦的「歡樂童趣園遊會」，但因機車違規停車，遭警方開具違規停車逕行舉發標示單。

賴女被開單後，隔天早上8時許以市話撥打陳英樓手機，並在電話當中對陳英樓表示「我車就停在那被開了張單，那怎麼辦」、「那張單是我賣菜賣3天也賣不到那些錢」。

陳英樓則在電話當中回覆「你單子拿去我總部放好了」，隨即賴女便說「你的人情我絕對不會不記得啦，我媳婦我也交代，你的票我絕對不會不記得啦…這個你要幫我處理」等語。

陳英樓主張，白單沒有需要繳納罰款，對話內容是賴女自己的意思，他只是告訴她把單子拿給總部，總部就告訴賴女說以後不要亂停車，因為老百姓不懂這些法條，也不懂這些白單、紅單，我們根本沒有達到期約賄選，再說自己7、8年沒踏入政治，根本沒能力銷單，開單的事情是因為民眾不懂開單的後續流程才來問他。

陳英樓的律師也說，賴女有把白單拿到競選總部，競選總部的人員說這是白單，不用繳錢，只是違規通知而已，不管總部的人員解釋的是否正確，這也是一種處理的方式，不是所謂的不正利益也不是銷單，且兩人對話中完全沒有提到銷單跟要幫賴女繳錢的事實。