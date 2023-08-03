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幫人3萬元現金綁樁 湖口代表會副主席巫光生緩刑原因曝

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

順利連任新竹縣湖口鄉民代表會副主席的巫光生，去年8月間替無黨籍湖口鄉長候選人鄭士榤以3萬元對價現金綁樁遭起訴。新竹地院依違反公職人員選罷法，收受賄賂部分判巫光生有期徒刑3月，易科罰金9萬元，褫奪公權1年；交付賄賂部分處有期徒刑1年8月，褫奪公權3年。有期徒刑部分均緩刑3年，應向公庫支付20萬元，並追徵未扣案賄賂6萬元。

判決書指出，巫光生為湖口鄉第22屆鄉民代表第一選區登記2號的候選人，去年8月競選期間，為協助鄉長候選人鄭士樑順利當選，與妻子鄭女和湖口鄉公所前范姓機要、某禮儀百貨劉姓負責人、黃男及鄭士樑本人，將3萬元裝在信封內，分別交給有該選區具投票權的鄉民代表、村長與其家屬共20人，即俗稱「綁樁」或「固樁」，藉以尋求支持鄭士樑。

新竹地檢署兵分五路執行搜索，同步傳喚、通知巫光生等人到案，巫等人均坦承犯行，且自願提出賄選款項，檢方於去年10月中偵查終結並起訴巫、鄭、劉、范及巫光生配偶鄭女、黃男等人。

新竹地院依違反公職人員選罷法，收受賄賂部分判巫光生有期徒刑3月，易科罰金9萬元，褫奪公權1年；交付賄賂部分處有期徒刑1年8月，褫奪公權3年。有期徒刑部分均緩刑3年，應向公庫支付20萬元，並追徵未扣案賄賂6萬元。鄭士榤因共同對於有投票權之人交付賄賂，而約其投票權為一定之行使，處有期徒刑2年，褫奪公權4年，追徵未扣案賄賂45萬元。

至於劉男、范男、鄭女、黃男，也同樣被依交付賄賂等罪，分別判處有期徒刑1年10月，褫奪公權3年；有期徒刑1年10月，褫奪公權3年；有期徒刑1年6月，褫奪公權2年以及有期徒刑1年7月，褫奪公權2年。

巫光生受訪時表示，他一切都配司法偵辦，感謝法官給予緩刑。不過他先前當選無效官司已經勝訴了，但檢方還要上訴，無疑是司法追殺。當初他幫忙鄭的時候，也沒有向選民說一定要支持鄭，「只是拿錢給村鄰長發東西」，就是走路工的概念，沒想到別的政黨候選人也這麼做，但檢察官卻說對方是走路工不起訴，但卻只起訴他，「這樣雙重標準怎麼讓人信服？」

巫光生呼籲檢察官針對當選無效部分，應停止上訴，不要浪費社會資源，若檢方堅持上訴到底，那他刑事部分也會繼續上訴。他做人坦蕩蕩，連競選都沒去拜票，各種有不法或是圖利的採購或案子都被他擋下，當選也是多年來服務的好，讓鄉親支持，若他解職，另一候選人因選票沒過半，沒有辦法遞補，到時候湖口就缺一席，少一個代表服務鄉親，對湖口並非好事。

新竹地院依違反公職人員選罷法，收受賄賂部分判巫光生（中）有期徒刑3月；交付賄賂部分處有期徒刑1年8月，褫奪公權3年，有期徒刑部分均緩刑3年。圖／翻攝自新竹縣政府官網
新竹地院依違反公職人員選罷法，收受賄賂部分判巫光生（中）有期徒刑3月；交付賄賂部分處有期徒刑1年8月，褫奪公權3年，有期徒刑部分均緩刑3年。圖／翻攝自新竹縣政府官網

新竹 投票 選罷法

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