聽新聞
test
0:00 / 0:00
置物箱私藏罕見「手指虎」高雄男辯護身 警逮送辦
高雄21歲謝姓男子前天凌晨3時許，在旗津海岸公園暗處獨自坐在機車上，由於舉止詭異引起員警懷疑趨前盤查。謝男主動開啟機車置物箱後，竟有一只罕見攻擊性武器「手指虎」，警隨即將謝男帶回派出所，並依違反槍砲彈藥刀械管制條例案送辦。
鼓山分局指出，謝男凌晨獨自騎車停在旗津三路海岸公園暗處吃消夜，員警發現後趨前關心，盤查過程中，男子主動打開置物箱讓員警查看，沒想到一看發現，竟有罕見管制物品「手指虎」。
平時擔任外牆維護工作的謝男，一開始向警表示，這只手指虎是父親贈送，放置車內2年，並未使用過，後經員警詳細詢問，謝男才坦承，這是他兩年前自購防身使用，由於「手指虎」易造成人員嚴重損傷，屬於違禁物品，全案詢後移送高雄地檢署偵辦。
「手指虎」不管是兩指或四指環，都足以造成重大損傷，鼓山分局指出，持有者只要手指能夠套入，全手握緊，抵住掌心施力，揮拳時將致人於嚴重傷害，雖然近年來已較罕見，但仍是公告查禁物品，不論製造、販賣、出租、出借、持有等，販賣者最重可處3年徒刑，而持有者則是1年徒刑。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言