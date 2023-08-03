快訊

居家上班會有颱風假嗎？會有加班費嗎？颱風假相關資訊懶人包

颱風假備貨免驚！各大量販超市營業時間看這篇 家樂福24小時店舖正常營業中

11年前大雨79死…為何如今北京仍禁不住一場雨的考驗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

置物箱私藏罕見「手指虎」高雄男辯護身 警逮送辦

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄21歲謝姓男子前天凌晨3時許，在旗津海岸公園暗處獨自坐在機車上，由於舉止詭異引起員警懷疑趨前盤查。謝男主動開啟機車置物箱後，竟有一只罕見攻擊性武器「手指虎」，警隨即將謝男帶回派出所，並依違反槍砲彈藥刀械管制條例案送辦。

鼓山分局指出，謝男凌晨獨自騎車停在旗津三路海岸公園暗處吃消夜，員警發現後趨前關心，盤查過程中，男子主動打開置物箱讓員警查看，沒想到一看發現，竟有罕見管制物品「手指虎」。

平時擔任外牆維護工作的謝男，一開始向警表示，這只手指虎是父親贈送，放置車內2年，並未使用過，後經員警詳細詢問，謝男才坦承，這是他兩年前自購防身使用，由於「手指虎」易造成人員嚴重損傷，屬於違禁物品，全案詢後移送高雄地檢署偵辦。

「手指虎」不管是兩指或四指環，都足以造成重大損傷，鼓山分局指出，持有者只要手指能夠套入，全手握緊，抵住掌心施力，揮拳時將致人於嚴重傷害，雖然近年來已較罕見，但仍是公告查禁物品，不論製造、販賣、出租、出借、持有等，販賣者最重可處3年徒刑，而持有者則是1年徒刑。

警方起獲手指虎在謝男機車置物艙內。記者古和純／翻攝
警方起獲手指虎在謝男機車置物艙內。記者古和純／翻攝
男子凌晨在海岸公園外遭警盤查。記者古和純／翻攝
男子凌晨在海岸公園外遭警盤查。記者古和純／翻攝

延伸閱讀

高雄男私闖工寮「紓壓」吸安毒 巡警發現可疑逮人

影／高雄男投資220萬一場空 囂張3車手超商取款神態自若

影／高雄聯結車頭硬擠橋下撞橋墩 司機轉彎失敗無酒駕

前鎮漁港81億惹議 國民黨高市KK政線要求說清楚怎麼花

相關新聞

NONO訊畢50萬交保 白衣女子帶錢辦保…他快步離開不發一語

網紅小紅老師6月底控告藝人NONO（陳宣裕）涉嫌性侵、性騷多名女子，對他提告性騷、性侵、性侵未遂、強制猥褻及性侵未成年少...

置物箱私藏罕見「手指虎」高雄男辯護身 警逮送辦

高雄21歲謝姓男子前天凌晨3時許，在旗津海岸公園暗處獨自坐在機車上，由於舉止詭異引起員警懷疑趨前盤查。謝男主動開啟機車置...

「你們都沒路用」 台南議長邱莉莉辱罵分局長、隊長處拘役

台南市議長邱莉莉去年12月競選議員期間，不滿遭人在網路上惡意攻訐，至市警二分局中正派出所欲提告訴，辱罵分局長朱信憲、時任...

影／高雄男投資220萬一場空 囂張3車手超商取款神態自若

高雄31歲林姓男子日前聽信臉書社群投資股票能高額獲利的誘惑，慘遭詐騙220萬元，後經警方設局約出車手，前天下午在超商內外...

影／高雄聯結車頭硬擠橋下撞橋墩 司機轉彎失敗無酒駕

高雄楠梓今天凌晨4時許，一輛大型貨櫃聯結車剛從興西路高速公路便道方向行駛，正準備左轉鳳楠路口時，疑似車速過快竟直接衝向安...

法務部：境外竊密9成來自大陸

境外勢力在國內竊密挖角日趨嚴重，法務部政務次長蔡碧仲昨表示，竊密行為百分之九十來自中國大陸，如果竊取國家安全關鍵技術，這...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦