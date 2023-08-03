置物箱私藏罕見「手指虎」高雄男辯護身 警逮送辦

高雄21歲謝姓男子前天凌晨3時許，在旗津海岸公園暗處獨自坐在機車上，由於舉止詭異引起員警懷疑趨前盤查。謝男主動開啟機車置物箱後，竟有一只罕見攻擊性武器「手指虎」，警隨即將謝男帶回派出所，並依違反槍砲彈藥刀械管制條例案送辦。

鼓山分局指出，謝男凌晨獨自騎車停在旗津三路海岸公園暗處吃消夜，員警發現後趨前關心，盤查過程中，男子主動打開置物箱讓員警查看，沒想到一看發現，竟有罕見管制物品「手指虎」。

平時擔任外牆維護工作的謝男，一開始向警表示，這只手指虎是父親贈送，放置車內2年，並未使用過，後經員警詳細詢問，謝男才坦承，這是他兩年前自購防身使用，由於「手指虎」易造成人員嚴重損傷，屬於違禁物品，全案詢後移送高雄地檢署偵辦。