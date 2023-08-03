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影／高雄男投資220萬一場空 囂張3車手超商取款神態自若
高雄31歲林姓男子日前聽信臉書社群投資股票能高額獲利的誘惑，慘遭詐騙220萬元，後經警方設局約出車手，前天下午在超商內外一舉逮獲21歲劉男等3人，警詢後依涉嫌詐欺罪、洗錢防制法移送橋頭地方檢察署偵辦，並持續擴大溯源。
警方指出，該臉書社群的專員透過話術，先取得林男信任後，要求林男提供本金代為操盤，林男不疑有他，分別2次交付220萬元予詐騙集團，直至欲獲利了結時，林男才發現根本無法提領戶頭內的存款，這才驚覺遭受詐騙。
林男原以為無法再要回股票投資金，未料詐團食髓知味，欲重施故技主動聯繫林男，並要求他再度交付金錢，林男得知訊息後立即通報警方，員警從旁協助保持聯繫，前天下午1時40分許前往指定面交地點埋伏，趁被害人交付款項時，當場逮獲穿著西裝的劉男等3人。
警方指出，詐團近期常利用「暑假打工、短期打工、輕鬆賺錢、工時彈性」等標語廣告徵才，誆騙涉世未深的青少年，藉以組織詐騙車手體系，告知青少年協助面交取款或提領詐欺款項，就可日領高薪，實際上是詐團為避免警方查緝，且詐團常會將「不收簿、不提供提款卡」等訊息張貼在Line、臉書徵才訊息中。
避免青少年被拐入詐騙同夥誤觸法網，警方透過暑假青春專案，加強相關宣導外，也呼籲民眾，對任何鼓吹加入投資群組、勸誘買股的資訊提高警覺，以免落入詐騙陷阱，造成高額損失。
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